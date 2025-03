Con Messi como testigo, Djokovic ganan y va a la final del Abierto de Miami

Comparta este artículo

Miami Gardens, Estados Unidos.- Novak Djokovic tuvo algo de compañía para otra victoria en el Abierto de Miami.

Con Lionel Messi observando, Djokovic avanzó a la final del Abierto de Miami al derrotar al 14to preclasificado Grigor Dimitrov 6-2, 6-3 el viernes en el Hard Rock Stadium.

Djokovic, cuarto cabeza de serie, busca su séptimo título del Abierto de Miami en su primera aparición en el evento desde 2019. Djokovic, de 37 años, que ganó seis veces en la sede anterior del torneo en Key Biscayne, también va por su título profesional número 100. Ha estado fuera de forma este año, comenzando con un retiro por lesión en el Abierto de Australia en enero. A principios de este mes, perdió su primer partido en Indian Wells ante Botic van de Zandschulp.

El serbio fue mejor sobre la cancha

Djokovic jugará el próximo partido contra el ganador de la semifinal entre Taylor Fritz y Jakub Mensik el viernes por la noche.

En su entrevista en la cancha, Djokovic reconoció la presencia de Messi, quien juega para el Inter Miami de la Major League Soccer, llamándolo “Rey Leo”.

Djokovic dijo que Messi visitó el vestuario con su esposa e hijos e “intercambiaron regalos”. Djokovic ha visto a Messi jugar en vivo antes, pero esta fue la primera vez que el gran futbolista lo vio. “Obviamente, es emocionante tener a toda su familia”, dijo Djokovic. Es un gran honor. Es un gran atleta, no solo un jugador de futbol. Su impacto en el mundo del deporte en los últimos 20 años ha sido inmenso”.

“Tenerlo viéndome en vivo me da una gran alegría y emoción y también un poco de presión. Definitivamente es diferente cuando trae a su familia. Eso me conmovió”.

Messi y su familia asistieron al encuentro

El partido fue interrumpido durante el tercer juego cuando un aficionado fue retirado por la seguridad. El juez de silla bajó a la cancha y llamó a la seguridad mientras caminaba hacia las gradas. Dimitrov se había quedado boquiabierto con el aficionado y se acercó a la banda para señalar al árbitro el abucheo. “Es solo un abucheo, está bien”, dijo Dimitrov. Soy un tipo muy tranquilo en general. No elijo ninguna pelea, pero no me desencadenan”.

Dura eliminatoria

Dimitrov eliminó a Francisco Ceréndulo en cuartos. Permaneció en la cancha durante 25 minutos después de la victoria, sentado en una silla de ruedas debido a los mareos. Fue ayudado por el personal médico del torneo y canceló su conferencia de prensa posterior al partido. Dimitrov dijo que le dieron mucha agua y hielo, pero agregó: “No recuerdo exactamente lo que sucedió. Estamos sometiendo nuestros cuerpos a muchas cosas. Es uno de esos partidos en los que tienes que sacarme de la cancha de alguna manera”.

Dimitrov no pudo mantener la ofensiva

Djokovic fue quebrado por Dimitrov en el primer juego, pero rápidamente se calmó y cerró el primer set en 32 minutos.

El líder masculino con 24 títulos de Grand Slam hizo el 87 por ciento de sus primeros servicios, fallando solo seis en todo el partido en un día ventoso. También cometió solo cinco errores no forzados en el partido de 70 minutos.

El serbio demostró su calidad

“Ahora sé lo que se siente ser (John) Isner y (Reilly) Opelka”, dijo Djokovic sobre dos gigantes del saque. Tal vez mi servicio ha sido un poco subestimado”. El serbio mejoró a 13-1 contra Dimitrov en su carrera. El búlgaro sacó el último superlativo. “Lleva la confianza como una mancha en tu camisa”, dijo Dimitrov. Es hermoso de ver. Solo unos pocos atletas en la Tierra poseen esa cualidad”.

Fuente: Tribuna