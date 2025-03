Mensik frustra a Djokovic y se alza con el título del Abierto de Miami

Comparta este artículo

Miami Gardens, Estados Unidos.- Novak Djokovic enfrentó una serie de obstáculos el domingo en la final del Abierto de Miami: un retraso de más de cinco horas y media antes del partido, una infección ocular y una cancha resbaladiza debido a los altos niveles de humedad tras la lluvia. Pero el mayor obstáculo fue la juventud y el poder del fenómeno de 19 años Jakub Mensik, quien superó al serbio de 37 años 7-6 (4), 7-6 (4) para ganar su primer título ATP.

El checo fue mejor sobre la cancha

Clasificado en el puesto 54 al ingresar al torneo, el adolescente de la República Checa arrolló al serbio Djokovic con aplomo y un servicio estelar de 130 millas por hora. Acumuló 14 aces y solo le rompieron el saque una vez. Mensik golpeó un saque ganador en un punto de partido y cayó de espaldas al celebrar su primer título de la ATP.

“Eres a quien idolatraba cuando era joven”, le dijo Mensik a Djokovic durante la ceremonia posterior al partido que duró 2 horas y 3 minutos. “Empecé a jugar al tenis gracias a ti”.

La victoria de Mensik le arruinó la fiesta a Djokovic, quien buscaba el título número 100 de su carrera y un séptimo récord en el Abierto de Miami. Djokovic tendrá que esperar, mientras que el adolescente parece listo para unirse a la élite. “Este es un momento de alegría para él y su familia, un torneo increíble, el primero de muchos”, dijo Djokovic. “Me duele admitirlo, eras mejor. En los momentos decisivos, entregaste la mercancía. Para un jugador joven como tú, esta es una gran característica”.

Apoyo extra

El público apoyó con fuerza a Djokovic, que no jugaba aquí desde 2019. Más de tres cuartas partes de los aficionados se quedaron a pesar del enorme retraso, coreando “¡No-vak!” y coreando su nombre en partes críticas del partido. Djokovic, lejos de ser uno de los favoritos de los fanáticos aquí al principio de su carrera, saludó a los aficionados, diciendo que fue una de las multitudes más cálidas que ha tenido.

El serbio no pudo ante el embate del joven rival

Pero el líder masculino con 24 títulos de Grand Slam parecía comprometido por su problema ocular, con enrojecimiento debajo del párpado. Djokovic aplicó gotas para los ojos durante dos cambios en el primer set. No estaba claro si afectaba su visión. Después, Djokovic dijo que “realmente prefiere no hablar” de su ojo, pero dijo que “no me sentí mejor en la cancha”. Djokovic lo calificó como “un día extraño”.

Djokovic resbala por la humedad en la cancha

Durante el set, también se resbaló dos veces en la cancha. La humedad alcanzó el 90 por ciento después de horas de lluvia que interrumpieron el encuentro. Sudando profusamente, Djokovic le pidió al árbitro un balde de aserrín para rociar sobre su agarre mojado.

Un prodigio

Mensik había perdido ante Djokovic en un partido de tres sets en octubre pasado en el Masters de Shanghai, pero el joven dijo antes del partido que había jugado demasiado nervioso.

Mensik jugaba su primera final ATP 1000. No había cumplido los 2 años cuando Djokovic ganó su primer título del Abierto de Miami en 2007.

Djokovic conocía el potencial de Mensik después de invitarlo a su campamento en Belgrado para entrenar cuando el prodigio tenía 16 años. “Tiene el juego completo. Su saque es increíble, poderoso, preciso”, dijo Djokovic. Esta vez hubo más intrepidez que en Shanghái. Mensik se puso 3-0 arriba con un quiebre temprano, pero Djokovic rompió el saque en el 4-3, luego mantuvo el 4-4 después de que los fanáticos corearon su nombre.

Mensik mantuvo una ventaja de 6-5 en un juego en el que Djokovic se cayó en el callejón de dobles persiguiendo una dejada. Mensik sacó el saque con su séptimo ace.

En el desempate del primer set, Mensik se adelantó 5-0. Mensik ejecutó una volea de revés ganadora y Djokovic ahogó una dejada de derecha de rutina en la red para ponerse abajo 5-0. En el punto de set, Mensik conectó un smash por encima de la cabeza para un tiro ganador.

