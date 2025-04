Estelar jugador de Braves es suspendido por usos de sustancias prohibidas

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- El jardinero de los Atlanta Braves, Jurickson Profar, fue suspendido por 80 juegos sin goce de sueldo por uso de drogas para mejorar el rendimiento, después de que las Grandes Ligas anunciaran el lunes que Profar dio positivo por gonadotropina coriónica (hCG) en violación del programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de la liga. Según la Clínica Cleveland, la hCG es una hormona que ayuda en la producción de testosterona.

La suspensión de Profar entra en vigor inmediatamente. Salvo juegos pospuestos, Profar sería elegible para regresar el 29 de junio contra Filadelfia y perdería cinco millones 806 mil 440 dólares de su salario de 12 millones. Tampoco es elegible para la postemporada.

Profar lo calificó como el “día más difícil de mi carrera en el beisbol” y dijo que nunca haría trampa a sabiendas.

“Esto es especialmente doloroso para mí porque cualquiera que me conozca y me haya visto jugar sabe que soy profundamente apasionado por el juego”, dijo en un comunicado. “No hay nada que me guste más que competir con mis compañeros de equipo y ser uno de los favoritos de los aficionados. Quiero disculparme con toda la organización de los Bravos, mis compañeros de equipo y los fanáticos”.

“Es debido a mi profundo amor y respeto por este juego que nunca haría nada a sabiendas para engañarlo. Me he hecho la prueba durante toda mi carrera, incluidas ocho veces solo la temporada pasada, y nunca he dado positivo. Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de MLB”.

Los Bravos llegaron a Los Ángeles después de ser barridos en su serie del fin de semana en San Diego. Profar tenía programado volar de regreso a Atlanta el lunes por la noche. El manager de los Bravos, Brian Snitker, dijo que habló con el club y con Profar más temprano en el día, pero se negó a revelar nada sobre su conversación. “Lo odiaba y nosotros lo odiamos por él”, dijo Snitker. Al mismo tiempo, Snitker dijo: “Es una oportunidad para que alguien más intervenga y haga algo realmente bueno”.

El castigo de Profar es el segundo para los Bravos. En abril de 2015, el lanzador Andrew McKirahan fue suspendido por 80 juegos después de dar positivo por una droga para mejorar el rendimiento. El equipo ha estado plagado de lesiones en los últimos años, incluida la pérdida del jardinero cuatro veces All-Star, Ronald Acuña Jr., por una rotura del ligamento cruzado anterior derecho en mayo pasado por segunda vez en su carrera.

Pero Snitker espera que su grupo se recupere.

“Se les ha encomendado la tarea de manejar muchas cosas en los últimos años, y son un grupo realmente bueno para hacerlo”, dijo. “Van a seguir luchando y trabajando”.

Profar, de 32 años, fue convocado al Juego de Estrellas y ganó un Bate de Plata la temporada pasada cuando bateó .280 y estableció marcas personales con 24 jonrones y 85 carreras impulsadas para San Diego. Firmó un contrato de tres años y 42 millones con los Bravos en la temporada baja. Profar es el cuarto jugador que ha sido suspendido este año por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento, y los otros están bajo el programa de ligas menores y el programa para jugadores de ligas menores asignados fuera de los Estados Unidos y Canadá.

Los Bravos adquirieron al jardinero Stuart Fairchild en un canje con Cincinnati el lunes por dinero en efectivo. Fairchild, de 29 años, bateó .215 con ocho jonrones y 30 carreras impulsadas con los Rojos el año pasado.

