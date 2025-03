Messi se queda sin guardaespaldas en el campo de juego; la MLS veta a Yassine Cheuko

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La Major League Soccer (MLS) tomó una decisión controvertida al prohibir que Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal de Lionel Messi, permanezca en los alrededores del campo durante los partidos del Inter Miami. Esta medida está desatando preocupación sobre la seguridad del astro argentino y las posibles repercusiones en su protección, ya que es común que personas entren al campo para acercarse a él.

Yassine Cheuko, nacido en California y de ascendencia musulmana, es un exmiembro de los Navy SEALs, la élite de las fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos. A lo largo de su carrera militar, participó en misiones en zonas de conflicto como Irak y Afganistán, adquiriendo amplia experiencia en situaciones de alto riesgo. Además, es un experto en artes marciales y acondicionamiento físico.

Todo lo anterior lo convierte en un profesional altamente capacitado para garantizar la seguridad de sus clientes. Desde junio de 2023, cuando Messi aterrizó en el Inter Miami, Cheuko se convirtió en su sombra, acompañándolo tanto dentro como fuera del campo. Su labor no se limita solo al futbolista, sino que también protege a su esposa e hijos, consolidándose como una figura clave en la vida del campeón del mundo.

La liga tomó la decisión de excluir a Cheuko de la zona del campo debido a preocupaciones sobre su presencia y el control de la seguridad en los estadios. Según el propio guardaespaldas, en los 7 años que trabajó en Europa, incluyendo la Ligue 1 y la Champions League, solo seis personas lograron invadir el campo. En cambio, en los 20 meses que lleva en la MLS, la cifra asciende a 16 invasiones.

Cheuko expresó su frustración en una entrevista para House of Highlights, donde declaró: "Yo no soy el problema, déjenme proteger a Messi". Pese a la prohibición, Cheuko ha manifestado su disposición para colaborar con la MLS y la Concacaf en el fortalecimiento de los protocolos de seguridad. "Amo esta liga y quiero aportar. No soy mejor que nadie, pero tengo experiencia. Acepto la decisión, aunque considero que la protección en los estadios debe reforzarse", aseguró.

Polémicas recientes

La figura de Cheuko no ha estado exenta de controversias. Durante un encuentro amistoso en Panamá, fue derribado por un aficionado que ingresó al campo. Además, recientemente respondió a un reto público del influencer Logan Paul, quien propuso un combate de boxeo con Messi. Cheuko dejó claro que, si Paul busca enfrentarse, debería hacerlo con él y no con el futbolista, destacando sus habilidades en artes marciales mixtas.

¿Cuánto gana Yassine Cheuko?

Si bien su salario exacto no ha sido revelado, se estima que su remuneración anual supera los $100 mil dólares, considerando su experiencia militar, especialización y el alto perfil de su cliente. Este monto lo posiciona entre los guardaespaldas más cotizados del ámbito deportivo.

La ausencia de Cheuko en el borde del campo deja en el aire la pregunta sobre cómo la MLS garantizará la protección de Messi ante el creciente número de invasiones de aficionados. Mientras tanto, el Inter Miami y la liga deberán coordinar estrategias para salvaguardar al jugador sin comprometer la experiencia del público.

Fuente: Tribuna