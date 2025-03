Santiago Giménez evidencia decisiones de Javier Aguirre: "Dice que jugar bonito ya vendrá"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Javier Aguirre durante una entrevista haya mencionado que a Santiago Giménez le ayuda ser el hijo del Christian 'Chaco' Giménez, ahora el también conocido como el 'Bebote' confesó ante Christian Martinoli y Luis García para TV Azteca Deportes, que el director técnico de la Selección Mexicana en el pasado les solía decir que a él no le importaba "jugar bonito" lo realmente importante que las otras selecciones volvieran a respetar a México.

Es así que el futbolista naturalizado mexicano comentó que el 'Vasco' les ha dicho que se tienen que hacer respetar: "Javier Aguirre nos ha regresado la esencia y nos ha dicho que el jugar bonito ya vendrá, pero que nos tenemos que hacernos respetar. Con su cuerpo técnico nos han recordado quiénes somos y que nosotros entremos al campo con todo”, contó el delantero centro en el AC Milan de la Serie A de Italia.

Asimismo, abordó el deportista el tema de su bajo desempeño en los últimos partidos, ya que de acuerdo con información de El Universal, actualmente tiene ocho partidos consecutivos sin poder anotar tanto con el Milan como con la Selección Mexicana. Sin embargo, para Santiago no es un tema que le preocupe y prefiere tomarlo como una responsabilidad, porque aseguró que la gente no pide algo que él no pueda dar.

Por otra parte, el entrenador mexicano Javier Aguirre Onaindia mencionó que una de las grandes ventajas que tiene el joven de 23 años es a su padre Christian 'Chaco' Giménez, quien es un exfutbolista que llegó a México en el segundo semestre del 2004 para los Tiburones Rojos de Veracruz, jugando el Apertura 2004 y Clausura 2005, aunque en el presente trabaja como comentarista en Fox Sports y al mismo tiempo funge como representante de su hijo.

Christian 'Chaco' Giménez declaró que su hijo va por un muy buen camino

Debido a las numerosas críticas de las que ha sido objeto el 'Bebote', su progenitor 'Chaco' Giménez salió en su defensa, según extraoficial afirmó que su hijo va por buen camino y resaltó que son los pocos los futbolistas que logran laborar en Europa y más con un equipo de jerarquía. Sumado a esto especificó que el joven se encuentra tranquilo a pesar de la mala racha que ha tenido a nivel deportivo.

