F1: Red Bull cae en picada: Helmut Marko condena a la escudería y predice al campeón

Ciudad de México.- Los test de pretemporada de la F1 para esta temporada 2025 no dejaron contentas a todas las escuderías, es el caso de Red Bull, la cual no obtuvo los resultados esperados y parece que será una serie de guerras en las diferentes pistas para que su monoplaza pueda permanecer entre los primeros lugares. En ese sentido, el propio asesor deportivo, Helmut Marko, no dudó en asegurar que no son los favoritos para el campeonato e incluso ya habló sobre el posible campeón.

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 se realizaron este fin de semana y Red Bull tuvo un resultado decepcionante. Tanto Max Verstappen como Liam Lawson no se vieron dominantes con respecto al resto de sus competidores, así lo señaló Helmut Marko, asesor deportivo de la escudería austriaca. No dudó en señalar todas las debilidades que mostró el RB21 y no tuvo miedo en asegurar que no son los favoritos para llevarse el título de constructores.

Consideró que además de la bebida energética, hay otras cuatro escuderías que están por encima de ellos y que sin duda serán los que peleen el campeonato. Se trata de Mercedes, Ferrari y McLaren. Sin embargo, dejó claro que el equipo inglés ya tiene una clara ventaja con respecto al resto, por lo cual serán el equipo a vencer en esta temporada 2025 de la Fórmula 1, ya que son muy fuertes tanto en tandas largas como en tandas cortas.

Helmut Marko descarta a Red Bull, foto: especial

"Creo que será una pelea de tres o cuatro pilotos entre McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull. Pero, viendo los resultados, McLaren ya está ligeramente por delante”, señaló.

Helmut Marko: Optimista con el RB21

A pesar del mal resultado, el ex piloto de 81 años se mostró optimista con este monoplaza de Red Bull para la siguiente temporada. Aseguró que el progreso en el desarrollo ha sido notable y por ahora no son los favoritos, pero en el futuro podrán mejorar. Dejó claro que McLaren se encuentra un paso por delante con respecto a Red Bull, sin embargo, en cuanto a velocidad podrán competirles en tandas largas y cortas.

Sin embargo, señaló que algunas de las modificaciones en el monoplaza de Red Bull no fueron lo que esperaban, sobre todo el nuevo alerón delantero y el piso. Señaló que como en todas las escuderías que se realizan este tipo de trabajos, hay resultados positivos y negativos. Sin embargo, dejó claro que hay todavía un gran margen para desarrollar el vehículo de cara al inicio de la temporada y poder obtener buenos resultados.

Fuente: Tribuna