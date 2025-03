Los Texas Rangers tendrían listo a su 'MVP' para el Juego Inaugural de las Grandes Ligas

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Sin duda alguna el 2024 fue completamente histórico para los Texas Rangers, pues fue el año en el que ganaron su primera Serie Mundial de las Grandes Ligas, y lo lograron en gran parte por la gran actuación del cubano Adolis García.

Aunque la temporada pasada el cañonero no tuvo un semestre de ensueño como en la postemporada de la edición anterior en donde fue el Jugador Más Valioso (MVP) , sigue siendo una de las cartas fuertes del conjunto de la Liga Americana. Hace unas semanas la aparición del caribeño en la serie inaugural estaba en duda, pero en las últimas horas el equipo recibió una gran noticia.

La distensión en el oblicuo de García es "bastante leve" y "no llega a ser de primer grado", reveló el manager de los Rangers, Bruce Bochy para los medios, por lo que es probable que se encuentre listo para el inicio de campaña.

El club espera que el estelar jardinero regrese al terreno más rápido que Wyatt Langford, quien también ha sido programado por una lesión en el oblicuo esta primavera. Si todo sigue yendo bien, Adolis estará listo para el juego del Día Inaugural de Texas contra los Boston Red Sox en Arlington el 27 de marzo.

"Esa es la buena noticia", declaró Bochy sobre García. "No lo he visto hoy. Voy a buscarlo después de que termine aquí. No es del mismo grado que tiene Langford. El otro jugador fue de Grado 1 y sintieron que [la de García] está entre el 0 y el 1, supongo", afirmó el estratega ya campeón con Texas.

Cabe destacar que, García abandonó el juego de la Liga del Cactus del martes contra los Atléticos en el Surprise Stadium y eso encendió las alarmas de la institución. Ante eso, el cubano se sometió después a una resonancia magnética, que reveló la leve distensión en el oblicuo.

Una lesión en el oblicuo izquierdo mantuvo al cañonero fuera de acción durante los dos últimos juegos de la Serie Mundial del 2023, pero esa es la única otra vez que un oblicuo lo ha afectado. Aun así, con un poco más de tres semanas hasta el Día Inaugural, Rangers probablemente seguirá siendo cauteloso con el cañonero mientras intenta mantenerlo saludable para la temporada regular.

La escuadra de Texas con eso, pondrá contar con equipo completo, manteniendo en gran parte la base de jugadores con los que hizo historia en la edición del 2024, en la que derrotaron a los Arizona D-Backs en la final del 'Clásico de Otoño' en donde García fue la gran estrella.

Fuente: Tribuna.