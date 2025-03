NFL: Los Raiders le dan al cazamariscales Maxx Crosby una extensión récord

Comparta este artículo

Nevada, Estados Unidos.- Los Raiders no solo extendieron el contrato del ala defensiva estelar Maxx Crosby, sino que lo convirtieron en el jugador no mariscal de campo mejor pagado en la historia de la NFL, tras darle una extensión de tres años por valor de 106.5 millones de dólares, con 91.5 millones garantizados, para mantenerlo en Las Vegas hasta la temporada 2029, dijo una persona con conocimiento del contrato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los detalles financieros no fueron anunciados. Su salario promedio de 35.5 millones en la extensión de tres años supera el contrato promedio del receptor abierto de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson, de 35 millones, según overthecap.com. Ese fue el máximo anterior para un jugador que no es mariscal de campo.

El jugador se dice feliz de alargar su estadía con el equipo

Sin embargo, se le preguntó a Crosby sobre recibir el contrato más rico fuera de los mariscales de campo en la conferencia de prensa del miércoles. Le restó importancia, diciendo que su enfoque estaba en ayudar al equipo a tener éxito en el campo.

“Lo he dicho un millón de veces, siento que estaba destinado a ser un Raider”, dijo Crosby tras el anuncio de su firma. “Me encanta estar aquí. Amo a la gente. Miras a todas las leyendas que crearon lo que es esta marca, y eso es ganar. Ted Hendricks, Marcus Allen, Charles Woodson, los tipos así a los que admiro. Eso es lo que quiero solidificar, y esos muchachos se tratan de ganar”, señaló el cazamariscales.

Bien merecido

Crosby ha sido uno de los cazamariscales de élite de la NFL con 59 y media capturas -empatando por la quinta mayor cantidad en la NFL en ese lapso- desde que fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2019. Está a punto de convertirse en el tercer jugador de los Raiders desde al menos la campaña 1982 en llegar a las 60 capturas, por detrás de Greg Townsend (107.5) y Howie Long (84).

“Le dije anoche: ‘Esto no es por lo que has hecho. Esto es para lo que estás a punto de hacer’”, dijo el gerente general John Spytek. “Él se trata de perseguir campeonatos y nosotros también. Es por eso que estamos emocionados de comenzar”.

Conocido por jugar a pesar de las lesiones, Crosby se perdió los últimos cuatro partidos de la temporada pasada porque se sometió a una cirugía de tobillo. Estimó que le faltaba alrededor de un mes para recuperarse por completo.

Carroll está emocionado de tener a un jugador como Crosby

“Me estoy acercando. Pete (Carroll) estaba allí trabajando en mi tobillo esta mañana”, dijo Crosby en broma sobre su entrenador. “Estamos en un gran lugar, corriendo en la cinta de correr, haciendo muchas cosas diferentes ahora, moviéndonos extremadamente bien”.

Carroll dejó en claro desde el principio que Crosby era una gran parte de sus planes al entrar en su primera temporada como entrenador en jefe de los Raiders, incluso hablando directamente con él en su conferencia de prensa introductoria en enero. “No hay forma de que podamos encontrar a alguien que esté más enfocado, dirigido y comprometido a dar todo lo que tiene en cada oportunidad que tenga”, dijo Carroll.

Perfeccionista

Crosby es conocido por tener un impulso que coincide con su desempeño en el campo, y dijo que estaba listo para ponerse a trabajar para tratar de mejorar una temporada que terminó con marca de 4-13 y resultó en los despidos del entrenador Antonio Pierce y el gerente general Tom Telesco.

El defensivo busca la perfección día a día

También fue una temporada decepcionante para los estándares de Crosby. Rara vez jugó como lo había hecho en temporadas anteriores, terminando con 7 y media capturas y 17 tacleadas para pérdida. Crosby tuvo un combinado de 35 capturas y 58 tacleadas para pérdida entre 2021 y 2023 cuando fue dos veces All-Pro del segundo equipo.

“No voy a sentarme aquí y hacer un montón de grandes predicciones sobre lo que voy a hacer el próximo año”, dijo Crosby. “Estoy enfocado en ser la mejor versión de mí mismo hoy, y me preocuparé por mañana cuando llegue. Realmente me concentro en los detalles y en afinar mi oficio en todos los sentidos en todos los ámbitos. Por supuesto, estoy extremadamente motivado y emocionado cada vez que suena mi alarma a las 5 de la mañana. Tenemos mucho trabajo por hacer”.

