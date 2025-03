Puebla vs Pumas EN VIVO: Horario y donde ver la Jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes se juega el Puebla vs Pumas en el inicio de la jornada 11 de este clausura 2025 de la Liga MX, el equipo de la Franja recibirá al cuadro universitario en lo que significará el debut de Efraín Juárez como director Técnico en el fútbol mexicano. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo y en directo este encuentro del llamado viernes botanero.

Efraín Juárez se presentará como entrenador en este clausura 2025 en la visita de los Pumas de la UNAM al Puebla. El entrenador mexicano busca recuperar al cuadro felino de cara a la recta final del torneo, por lo que está necesitado de los 3 puntos. De manera oficial debutó a media semana en la Concacaf Champions Cup tras vencer al Alajuelense de Guatemala. Todo ello después de cubrir la vacante de Gustavo el Lema, quien fue destituido tras la derrota contra Chivas.

Los Pumas de la UNAM no están muy lejos de los puestos de clasificación, actualmente se ubican en el puesto número 12 de la tabla general con 11 puntos, sin embargo, tienen una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva en este clausura 2025. En el caso de Puebla son el lugar número 15 con solamente 8 puntos, también han perdido cuatro de sus últimos 5 juegos y el último de ellos fue ante Querétaro.

Puebla vs Pumas EN VIVO, foto: especial

Puebla vs Pumas EN VIVO: Horario y donde ver

Fecha: 7 de marzo

Horario: 21:06 horas

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Fox Sports, Azteca 7

Puebla y Pumas pelean por un lugar en el Play In

Los Pumas de la UNAM vienen de una victoria a media semana y buscarán terminar con su mala racha en el estadio Cuauhtémoc. Por su parte, el Puebla quiero olvidar el trago amargo que sufrió su jugador Emiliano Gómez, quien tuvo convulsiones después de un golpe durante el partido contra Querétaro. Asimismo, la Franja desea conseguir su tercera victoria del torneo y la segunda como local.

Los últimos resultados de pumas son poco alentadores, vienen de derrotas ante Pachuca, América, Tijuana y las Chivas Rayadas del Guadalajara. De esta manera, a pesar de no enfrentarse contra un cuadro muy competitivo, parten como las claras víctimas en el estadio Cuauhtémoc, el cual se espera que no tenga un lleno debido a que la afición de la franja no ha respondido durante este torneo.

Fuente: Tribuna