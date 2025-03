Chivas vs América EN VIVO: Horario y dónde ver el segundo clásico en Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado se juega el segundo de los 3 clásicos nacionales con el duelo de Chivas vs América, que tendrá lugar como parte de la jornada 11 de este clausura 2025 de la Liga MX, el primer duelo se lo llevó el rebaño sagrado. Este miércoles en el partido de Octavos de final de la Concacaf Champions Cup con un autogol, es por ello que el América buscará tener ahora una revancha inmediata, por lo cual ahora se muestran los detalles para ver en vivo este partido.

Las Chivas recibirán de nueva cuenta al América, pero ahora en la jornada 11 del clausura 2025, el árbitro encargado de llevar las hostilidades será Adonai Escobedo, la Comisión de árbitros ya reveló las designaciones y puso a este silbante al frente del partido más importante de la jornada. En ese sentido, las Chivas buscarán dar un segundo golpe de autoridad ante el América, pero el cuadro de Coapa no dará su brazo a torcer.

El segundo duelo de esta trilogía tendrá lugar este sábado 8 de marzo en el estadio Akron. En ese sentido, las Águilas del América buscarán vencer a las Chivas Rayadas del Guadalajara, no solamente para tomar venganza, sino también para tomar el liderato del torneo, sin embargo, las Chivas también quieren meterse entre los primeros 8 de la tabla general para calificar de manera directa a la liguilla y no jugar el play in.

Chivas vs América EN VIVO, foto: especial

Chivas vs América EN VIVO: Horario y donde ver

Fecha: 8 de marzo

Horario: 21:05 horas

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Chivas TV, Prime

Así llegan las Chivas y el América

En el último partido disputado en Liga MX, las Águilas se impusieron por la mínima diferencia en el estadio ciudad de los deportes, en un partido correspondiente a la apertura 2024. Cabe señalar que el rebaño sagrado ha tenido una mala racha en Liga MX cuando se enfrenta a su acérrimo rival, ya que no los han podido derrotar desde las semifinales del clausura 2023, cuando se impusieron 3 goles a uno en el estadio Azteca.

De esta manera está todo listo para el segundo clásico nacional que tendrá lugar en estas 2 semanas y las chivas buscarán dar el segundo golpe. En ese sentido, podrían confirmar su buen momento tras la llegada de su nuevo director técnico al banquillo, por lo cual buscan que los resultados sean positivos y puedan acceder a la liguilla de manera directa y, tal vez, buscar un premio más.

Fuente: Tribuna