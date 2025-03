New York Knicks vs Los Angeles Lakers: Horario y donde ver la NBA en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves se juega el New York Knicks vs Los Angeles Lakers en una nueva fecha de la NBA, donde ambas quintetas buscan asegurar su pase a los play offs. En el caso de los locales, comandados por LeBron James y Luka Doncic, se han acoplado de la mejor manera al sistema de J Redick, por lo cual parten como los favoritos, pero los neoyorquinos no dejarán que los derroten tan fácilmente. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo este partido del mejor basquetbol del mundo de este México.

Este jueves, Los Angeles Lakers recibirán a los New York Knicks en una nueva oportunidad para mirar a esta quinteta que ha sorprendido a todos desde la llegada de Luka Doncic. En el caso de los New York Knicks, buscan mejorar su récord en la conferencia del Oeste. El equipo californiano vienen de una victoria ante los New Orleans Pelicans con un marcador de 136 a 115 y acumulan un récord de 39 victorias y solamente 21 derrotas.

En el caso de los New York Knicks, se han posicionado como uno de los mejores equipos de esta temporada de la NBA y acumulan una impresionante récord de 40 victorias y solamente 21 derrotas. Sin embargo, tendrán que tener una fortaleza especial a la hora de defender, ya que la dupla de LeBron James y Luka Doncic ha brillado en el partido anterior, cada uno anotó más de 30 puntos. Cabe señalar que los. New York knicks tienen en duda a Karl-Anthony Towns, quien no jugó el martes ante Golden State.

New York Knicks vs Los Angeles Lakers EN VIVO: Horario y donde ver

Fecha: 6 de marzo

Horario: 21:00 horas

Sede: Crypto.com Arena

Transmisión: NBA League Pass, ESPN

Lakers y Knicks buscan los playoffs

Este encuentro será fundamental para Los Angeles Lakers quienes buscan consolidarse como la mejor defensa de la NBA, a pesar de la salida de Anthony Davis. Este partido número 61 de la temporada también será para que el equipo angelino afiance su posición en el segundo puesto de la conferencia oeste de la NBA, ya que se encuentran casi empatados con los Denver Nuggets, quienes reciente perdieron ante este equipo angelino.

Quintetas

New York Knicks:

Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby, Mitchell Robinson.

Los Angeles Lakers:

Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Dorian Finney-Smith y Jaxson Hayes.

