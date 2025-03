NFL: Los Bengals le dan permiso a Trey Hendrickson para buscar un intercambio

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- El ala defensivo All-Pro, Trey Hendrickson, quien lideró la NFL en capturas la temporada pasada, recibió permiso de los Cincinnati Bengals el jueves para buscar un canje, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación. Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir movimientos de personal.

El defensivo es uno de los mejores en su posición

ESPN informó por primera vez que Hendrickson recibió permiso para buscar un canje después de recibir una declaración de la estrella de los Bengals.

“Ha sido un honor y un privilegio representar a Cincinnati durante los últimos cuatro años”, dijo Hendrickson en el comunicado. “Amo esta ciudad y esta organización. Agradezco el privilegio de que ahora se me permita explorar mis opciones”.

No fue prioridad

Hendrickson, de 30 años, lideró la NFL con 17.5 capturas en 2024 y le queda un año de extensión de contrato que firmó en 2023 con un salario base de 15.8 millones de dólares para 2025. Sus 57 capturas desde que se unió a los Bengals en 2021 son la tercera mayor cantidad en la liga en las últimas cuatro temporadas. Firmó con Cincinnati después de cuatro temporadas con Santos de Nueva Orleans.

Hendrickson tiene grandes números desde su llegada al equipo

Hendrickson solicitó un canje el año pasado antes del Draft de la NFL, pero los Bengals no concedieron la solicitud. Con los receptores abiertos Ja'Marr Chase y Tee Higgins también debido a grandes extensiones, tratar de firmar a los tres iba a ser una gran empresa, a pesar de que el director de personal de jugadores de los Bengals, Duke Tobin, reiteró la semana pasada en el Combinado de Cazatalentos de la NFL que podría ser posible.

Mercado al alza

“Tenemos muchos jugadores de futbol realmente buenos, jugadores de futbol fantásticos. Y somos afortunados de estar en una posición en la que podemos encajarlos a todos. Hemos manejado bien nuestro tope salarial”, dijo Tobin. “Queremos una nómina alta y un bajo dinero muerto, para que la gente que está en Cincinnati jugando para nosotros pueda obtener todo el dinero", señaló a los reporteros.

Chase recibirá una gran extensión de contrato

Higgins recibió la etiqueta de jugador franquicia por segunda vez el lunes, mientras que Chase está en línea para convertirse en el no mariscal de campo mejor pagado de la NFL después de que lideró la liga en recepciones (127), yardas recibidas (1.708) y recepciones de touchdown (17) en 2024.

El mercado para Chase y Hendrickson se reinició este miércoles pasado cuando el cazamariscales de Las Vegas Raiders, Maxx Crosby, recibió una extensión de tres años por un valor de 106.5 millones de dólares, con 91.5 millones garantizados. El promedio de 35.5 millones de dólares lo convierte en el jugador no mariscal de campo mejor pagado de toda la liga. Cincinnati iba a estar en el mercado en busca de ayuda en la línea defensiva incluso antes de la solicitud de Hendrickson. El ala defensiva Sam Hubbard anunció su retiro el miércoles después de jugar toda su carrera de siete años con los Bengals.

Fuente: Tribuna