Yankees: Gil, fuera por al menos tres meses; Stanton recibe más inyecciones

Florida, Estados Unidos.- El lanzador de los New York Yankees, Luis Gil estará fuera de acción durante al menos tres meses debido a una distensión en el dorsal, mientras que el bateador designado Giancarlo Stanton se sometería a una cirugía en los codos solo como último recurso, según el gerente general del equipo, Brian Cashman.

Gil, el actual Novato del Año de la Liga Americana, interrumpió una sesión de bullpen el viernes pasado debido a una rigidez en su hombro de lanzar y el derecho de 26 años fue a Nueva York para una segunda resonancia magnética que reveló una distensión en el dorsal.

Gil espera regresar pronto a la actividad

“Siempre y cuando lo manejemos bien, lo recuperaremos en algún momento del verano”, dijo Cashman. “Pero va a estar fuera por mucho tiempo, obviamente. Al ser titular, tiene un mínimo de seis semanas sin lanzar y obviamente podría ser más si toma más tiempo. Le volverán a tomar una imagen y una resonancia magnética y verán dónde está durante ese período de descanso. Entonces, van a ser seis, van a ser siete semanas, son ocho semanas, lo que sea, y luego lo pondremos en marcha, y luego tiene que pasar por un programa de lanzamiento en terreno plano y obviamente bullpens y luego juegos de rehabilitación, así que estamos hablando de tres meses”.

Gil tuvo marca de 15-7 con efectividad de 3.50 en 29 aperturas el año pasado, ponchando a 171 y dando 77 bases por bolas, la mayor cantidad de las Grandes Ligas, en 151 y dos tercios de entradas. Marcus Stroman probablemente lo reemplazará en una rotación de abridores que incluye a Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodón y Clarke Schmidt.

Stanton, en espera

Stanton dijo el 17 de febrero después de reportarse al campamento de primavera que no había bateado en tres o cuatro semanas debido a un dolor en el codo. Los Yanquis dijeron que ha estado en Nueva York, donde el jugador recibió una segunda ronda de inyecciones de plasma rico en plaquetas en ambos codos. Cashman dijo que esperaba que Stanton regresara a Tampa el fin de semana.

Cashman actualizó el panorama de lesiones del equipo

“Claramente esperaremos tenerlo de vuelta en algún momento, pero obviamente en el corto plazo ese no será el caso”, dijo Cashman, quein señaló que una cirugía aún no está contemplada para el bateador designado de 35 años, cinco veces All-Star. “Sería el último recurso”, dijo Cashman. “No puedo descartar una cirugía, pero sé que no se recomienda en la parte delantera de esto, pero obviamente si tienes varios intentos fallidos diferentes, entonces obviamente comienzas a buscar diferentes formas de intervención”.

Seguidilla de lesiones

Stanton bateó .233 con 27 jonrones y 72 carreras impulsadas mientras jugaba 114 juegos el año pasado, su temporada interrumpida por una distensión en el tendón de la corva izquierda que lo marginó entre el 22 de junio y el 29 de julio. Stanton también bateó .273 con siete jonrones y 16 carreras impulsadas en la postemporada.

Stanton seguirá fuera de acción

StEl toeltero firmó un contrato de 13 años y 325 millones de dólares, en ese entonces récord, con los Marlins antes de la temporada 2015 y tuvo 59 jonrones y 132 carreras impulsadas en 2017, ganando el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Fue adquirido por los Yankees en diciembre y conectó 38 jonrones con 100 carreras impulsadas en su primera temporada con Nueva York.

Se perdió 266 de 708 juegos en las siguientes cinco temporadas debido a una serie de lesiones que incluyeron distensiones en el bíceps derecho, la rodilla derecha, el tendón de la corva izquierdo (dos veces) y el cuádriceps izquierdo, junto con inflamación en el tobillo derecho y tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo.

LeMahieu, otro más

Por su parte, el infielder DJ LeMahieu dijo a los reporteros el jueves que tiene una distensión de grado 1 o 2 en la pantorrilla izquierda y estará fuera de acción durante varias semanas en su quinta temporada consecutiva obstaculizada por lesiones. LeMahieu se lesionó el sábado en su primer juego de entrenamiento de primavera del año. “Todavía no tengo el resultado exacto de la resonancia magnética”, dijo Cashman.

LeMahieu es otro jugador de 'cristal'

LeMahieu, de 36 años, terminó la temporada pasada en la lista de lesionados debido a su cadera derecha. No hizo su debut en la temporada hasta el 28 de mayo después de fracturarse el pie derecho con una pelota de foul en los entrenamientos de primavera. Esas lesiones limitaron al tres veces All-Star y dos veces campeón de bateo a solo 67 juegos la temporada pasada, donde bateó .204, el peor de su carrera, con solo dos jonrones y 26 carreras impulsadas.

A LeMahieu le quedan dos años en un contrato de seis años y 90 millones de dólares.

Fuente: Tribuna