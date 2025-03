David Faitelson denuncia agresión sexual en el estadio Akron de Jalisco

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- David Faitelson, comentarista deportivo, denunció que al término del partido correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf, no solo fue víctima de violencia después de que fue golpeado con un vaso por un fanático puesto que también a través de un video que subió a su Instagram, confesó que fue agredido de manera sexual ese mismo día y mientras estaba rodeado de la misma multitud.

No fue lo peor que me pasó anoche. Tengo que admitirlo. Me siento avergonzado. Un aficionado metió su mano prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas. Me da mucha tristeza decir esto… No voy a hacer un drama de esta situación", comentó el hombre de 56 años de edad, quien a su vez señaló que tras lo ocurrido estuvo a punto de caerse debido al impacto de vivir algo como lo que contó.

David Faitelson dijo en un video de Instagram que los periodistas no deberían pasar por donde están los aficionados

“Hay que buscar la manera de mejorar los estadios… Hay que encontrar la capacidad para realmente hacerlo un estadio seguro… Espero se tomen en cuenta este tipo de condiciones y que la FIFA también lo vea... Créenme que en los estadios mundialistas no sucede este tipo de situaciones”, dijo mientras pedía acciones por parte de los organizadores que estuvieron a cargo del partido entre Chivas rayadas del Guadalajara y el Club América.

Es así que Faitelson, mencionó que de hecho los estados que será usados para sedes mundialistas para la Copa de 2026, entre estos se ubica donde ocurrió el incidente, deberán ser revisados y mejorados, porque en su opinión los periodistas deportivos no tendrían que pasar por donde están los aficionados, así se evitarían accidentes o hasta lo que a él mismo le pasó la noche del 5 de marzo.

“Es momento que los tres estadios que van a ser sede del mundial entiendan que tienen que colocar las condiciones propicias para que no ocurra que un periodista tenga que atravesar por una zona donde están los aficionados, después de un partido de futbol caliente, como el de anoche, hay que buscar las maneras de mejorar los estadios”, finalizó David Moshé Faitelson Pulido quien nació en Israel.

Fuente: Tribuna