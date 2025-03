Guerrero Jr. dice que pidió a los Blue Jays "menos de 600 millones de dólares"

Florida, Estados Unidos.- A pesar de las especulaciones, el toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. dijo que su propuesta para obtener un contrato a largo plazo con los Toronto Blue Jays era por menos de 600 millones de dólares, esto después de cortar las conversaciones cuando se reportó a los entrenamientos de primavera del equipo en la Florida el mes pasado, dejando en el limbo su futuro con la organización canadiense.

En una entrevista con ESPN, el cuatro veces All-Star refutó las especulaciones que surgieron acerca de que buscaba un acuerdo similar al contrato de 15 años y 765 millones de dólares que Juan Soto acordó con los New York Mets. Guerrero, quien cumplirá 26 años el 16 de marzo, acordó en enero un contrato por un año y 28.5 millones de dólares y puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

Guerrero fue citado en el campo de entrenamientos por ESPN, en un reporte publicado el jueves diciendo que había pedido la misma duración de contrato que Soto, pero “estamos hablando de muchos menos millones que Soto, más de cien millones menos”. Guerrero señaló que su última oferta “no alcanzó los 600 (millones) de dólares” y que finalmente redujo su solicitud sobre la duración de un contrato a 14 años.

Enfocado en el equipo

“Hubo un intercambio (de cifras salariales). Todavía el último día estaban reunidos aquí (el equipo y sus representantes)", señaló el dominicano. "No pudieron llegar a los números y, como siempre he dicho, porque no hayan podido llegar a los números, yo no voy a cambiar la manera de trabajar. Hay que seguir trabajando”, agregó el inicialista a ESPN.