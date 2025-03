Los Athletics abren la chequera y acuerdan por siete años con Lawrence Butler

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El jardinero Lawrence Butler acordó un contrato de siete temporadas y 65.5 millones de dólares con los Athletics, dijo el jueves por la noche una persona con conocimiento directo de las negociaciones, en el último acuerdo de mucho dinero para un equipo que se prepara para jugar tres temporadas en un estadio de ligas menores.

El acuerdo, reportado por primera vez por ESPN, incluye una opción del equipo para 2032 que podría hacer que el contrato valga 81.5 millones y escalones que podrían aumentar el valor a 87.5 millones de dólares. El acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato entre ambas partes no se ha completado.

Butler se arregló para seguir con la novena

Butler recibe un bono por firmar de tres millones, pagadero un millón dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de la oficina del comisionado, un millón el próximo 15 de enero y uno más el 15 de enero de 2027.

El guardabosques recibe salarios de 2.25 millones este año, 3.25 millones en 2026, 5 millones en 2027, 8 millones en 2028, 10 millones en 2029, 14 millones en 2030 y 16 millones en 2031. La opción del equipo es de 20 millones con una cláusula de rescisión de cuatro millones, y el precio puede aumentar en un máximo de seis millones según la votación del MVP: Un millón por cada top 6-10 entre los 10 primeros de 2029-31 y dos millones por cada top cinco en esos años.

Los bonos

El acuerdo de Butler es la segunda garantía más alta para un jugador de posición con 1-2 años de servicio en las Grandes Ligas, detrás del contrato de ocho años y 70 millones de dólares del tercera base Ke'Bryan Hayes con los Piratas de Pittsburgh anunciado en abril de 2022.

El jardinero destacó en su posición

Butler, un jugador de 24 años que fue seleccionado en la sexta ronda del draft amateur de 2018, ingresó a la temporada pasada con solo 53 días de servicio en las Grandes Ligas. Estuvo en el roster del día inaugural de Oakland, pero luego fue degradado a Triple-A Las Vegas el 14 de mayo después de batear .179 con siete carreras impulsadas en sus primeros 41 juegos. Fue llamado el 18 de junio y bateó .291 durante el resto de la temporada, terminando con un promedio de .262, 22 jonrones y 18 bases robadas.

Butler ganó 627 mil dólares la temporada pasada bajo un contrato dividido que pagó a una tasa mínima de 740 mil mientras estaba en las Grandes Ligas y 121 mil 826 mientras estaba en las menores. Estaba en camino de ser elegible para el arbitraje salarial después de la temporada 2026 y para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2029.

Vientos de cambio

Después de terminar con la nómina más baja en las Grandes Ligas durante tres temporadas consecutivas, los Atléticos se han convertido en un gran gastador de cara a la campaña 2025, la primera de al menos tres en el Sutter Health Park de West Sacramento. Además de Butler, firmaron al bateador designado/jardinero Brent Rooker con un contrato de cinco años y 60 millones de dólares y al derecho Luis Severino con un contrato de tres años, récord del equipo.

Severino es otro de los que logró un buen acuerdo

Por primera vez desde que comenzó el actual convenio colectivo de trabajo en 2022, los Atléticos recibirán el 100 por ciento del monto adeudado bajo la fórmula de reparto de ingresos. Si la nómina del impuesto de lujo de un equipo no es al menos el 150 por ciento de lo que recibe en reparto de ingresos, la carga de la prueba en una queja que alegue violación de las reglas de reparto de ingresos pasaría de la asociación de jugadores al club.

Más temprano el jueves, el club anunció a Marc Badain como nuevo presidente del equipo.

Podría haber detalles adicionales de los Atléticos el viernes cuando el club participe en una conferencia de prensa en Las Vegas, donde los oficiales del equipo apuntan a comenzar la construcción de su estadio esta primavera.

Fuente: Tribuna