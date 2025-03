Skenes podría ser el boleto para atraer a las nuevas generaciones al beisbol

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Hay momentos en los que Paul Skenes, de 22 años, no puede escapar de Paul Skenes, la próxima gran figura del beisbol.

El lanzador es uno de los favoritos de los fans

Sucede de manera aleatoria y sin previo aviso. El actual Novato del Año de la Liga Nacional se encontró en el Super Bowl del mes pasado con el exreceptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, Julian Edelman. El ahora retirado tres veces campeón del Super Bowl le dijo a Skenes que era uno de sus seguidores. Con las cejas levantadas y quizás un poco sorprendido, Skenes respondió rápidamente “igual”.

Unos días después, Skenes estaba en el aeropuerto de Bradenton-Sarasota, atendiendo sus propios asuntos tras llegar para su segundo entrenamiento de primavera con los Pittsburgh Pirates, cuando se encontró con su rostro con bigote mirándolo. No era un espejo. Era uno de los innumerables anuncios en la zona que presentaban al diestro lanzallamas que convirtió cada una de sus primeras 23 apariciones en las Grandes Ligas (24 si se cuenta el Juego de Estrellas de 2024, que inició) en una cita.

Sumemos su próxima aparición en la portada de la popular franquicia de videojuegos MLB The Show y su reciente participación como invitado en Late Night with Seth Meyers. Y a veces, parece que está en todas partes, incluso si él cree que no es así.

A cimentar la base

A pesar de su corta edad, Skenes sabe que este éxito -como el primer seleccionado en el draft de 2023 que terminó tercero en la votación del Cy Young de la Liga Nacional del año pasado, a pesar de no haber jugado una temporada completa- no seguirá si no construye sobre uno de los años de novato más notables en una generación.

Los niños tratan de imitarlo, aunque sea con el bigote

Claro, la fama es agradable. Y sí, ha aprendido a aprovecharla un poco. Es difícil no hacerlo cuando una tarjeta de beisbol que presenta un parche de su camiseta se convierte en el coleccionable más codiciado, su novia resulta ser una de las atletas/influencers más seguidas del país y las gradas están llenas de niños pequeños con camisetas del número 30 y luciendo bigotes de plástico cada vez que va a trabajar.

Skenes se encuentra en la confluencia del juego y la cultura en general.

Es mucho para asimilar para alguien que floreció tarde, según los estándares del beisbol. Encontró su verdadero potencial hasta su segundo año en la Fuerza Aérea, donde el exreceptor se desarrolló tan rápidamente en el montículo que tomó la difícil pero necesaria decisión de transferirse a LSU.

Liderando desde el frente

Skenes prefiere gastar su energía refinando su repertorio y tratando de llevar a los Pirates fuera de casi una década de letargo.

Hay un sentido de urgencia que palpita en la Ciudad de los Piratas esta primavera. Quizás porque el reloj ya está corriendo en la Era Skenes. Técnicamente, está bajo control del equipo hasta 2029. Si Skenes se queda tanto tiempo —lo cual no es seguro considerando que Pittsburgh ha intercambiado pilares de la franquicia como Gerrit Cole y Andrew McCutchen cuando se volvieron demasiado caros— parece destinado a un megacontrato con una franquicias con más recursos como los Dodgers o los Yankees.

El serpentinero se enfoca en el presente

Skenes prefiere no hablar de su futuro. Hay demasiado en juego en el presente. Piensa que los Pirates de 2024 fueron “un equipo que no cumplió con las expectativas”, como le ocurrió en el equipo de la Fuerza Aérea.

Ahora quiere aprovechar esa experiencia para intentar asumir un papel más visible y vocal en un equipo mayormente joven que aún está aprendiendo a ganar.

Cómo será ese liderazgo aún no está del todo claro. No planea forzar las cosas, optimista de que sucederá de manera orgánica, aunque fue rápido en agregar que “no voy a ser el tipo que está (maldiciendo) a otros”.

Enfocado en dar el ejemplo

Es por eso que los compañeros de equipo más establecidos de Skenes no están preocupados por el ruido que podría abrumar a otros. Skenes simplemente no está hecho de esa manera. El veterano abridor zurdo Bailey Falter incluso consideró que su ética de trabajo es “insana”.

Skenes es consciente de que es sumamente talentoso. No da por sentados esos dones. Todo, desde su comida y ejercicio está planeado. Pasó la temporada baja estudiando videos tratando de averiguar cómo volverse más eficiente. También está intentando añadir un verdadero sinker a su repertorio. Los primeros resultados del entrenamiento de primavera han sido prometedores.

Es el juego en general lo que le importa a Skenes. Todo lo demás que proviene de su habilidad única para manipular una pelota de beisbol es secundario, incluso su futuro.

“El nombre más grande del beisbol”

El foco de atención solo parece volverse más brillante, tanto en Pittsburgh como en otros lugares. Está dispuesto a hacer lo que pueda para promover el juego hasta cierto punto. Sin embargo, hay una línea que está decidido a mantener. El chico que creció siendo fanático de los Angelinos está aprendiendo de Trout y Ohtani. Ambos son grandes, pero también han protegido ferozmente su privacidad, dándoles un aire de misterio.

El jugador es un imán para los jóvenes

El beisbol parece estar en medio de un resurgimiento. Skenes entiende que su popularidad es una pequeña parte de ello. Simplemente no esperes que comience a inundar las redes sociales o que aparezca regularmente en tu pódcast favorito.

La próxima gran figura del beisbol está más interesada en perseguir la grandeza. Sí, la fama es “genial”. También es irrelevante.

“Todo lo que queremos hacer es jugar el mismo juego que hemos jugado desde que teníamos 3 o 4 años”, dijo. “Y todas estas otras cosas vienen con eso, tienes que estar preparado para hacer eso. Cada uno elige cómo hacerlo a su manera. Así es como soy”.

Fuente: Tribuna