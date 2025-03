Los Browns le dan extensión récord por cuatro campañas a Myles Garrett

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Myles Garrett se queda en Cleveland después de que los Browns le dieron una extensión de contrato récord de cuatro años que convierte al ala defensiva cuatro veces All-Pro en el jugador no mariscal de campo mejor pagado en la historia de la NFL. La ampliación también incluye una cláusula de no canje, según fuentes, y restablece la trayectoria de Garrett hacia el Salón de la Fama, a la que él mismo se refirió como “De Cleveland a Canton”.

Una persona con conocimiento de los detalles dijo a The Associated Press que el acuerdo de Garrett incluye 122.8 millones de dólares garantizados, un salario anual promedio de 40 millones de dólares con un valor total de 2048 millones de dólares. La persona habló el domingo bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados.

Garrett es uno de los mejores en su posición

La agente de Garrett, Nicole Lynn de Klutch Sports, y el gerente general de los Browns, Andrew Berry, finalizaron el acuerdo el domingo, según fuentes, poniendo fin a un enfrentamiento que comenzó el mes pasado cuando el Jugador Defensivo del Año de AP 2023 solicitó un traspaso para salir de Cleveland, pero los Browns se mantuvieron firmes en mantener a la estrella de 29 años en Cleveland.

Selecto club

Garrett había mencionado anteriormente que no quería soportar otra reconstrucción con los Browns, que vienen de una temporada de 3-14 y tienen la selección número 2 en el Draft de este año, en medio de la incertidumbre en su posición de quarterback. La temporada pasada, Garrett se convirtió en el primer jugador en registrar 100 capturas en su carrera antes de cumplir los 29 años desde que las capturas se convirtieran en estadística oficial, en 1982.

Su contrato abre la puerta para quienes buscan acuerdos similares

El contrato de Garrett eclipsa el valor de la reciente extensión contractual firmada por el ala defensiva estelar de Las Vegas Raiders, Maxx Crosby, quien acordó el miércoles un convenio por tres años y 106.5 millones de dólares, y de paso eleva el estándar para otros jugadores que no son mariscales de campo, incluido el receptor abierto All-Pro de los Bengals, Ja'Marr Chase, y el corredor de los Cowboys, Micah Parsons.

Garrett, reclutado en la primera ronda del draft del 2017, tuvo 14 capturas y 22 tacleadas para pérdida la temporada pasada. Tiene 102 y media capturas en sus ocho temporadas con los Browns. Garrett solo ha jugado en tres partidos de playoffs con Cleveland. Garrett, de 29 años, ha sido cuatro veces miembro del Primer Equipo All-Pro, dos veces miembro del Segundo Equipo All-Pro y fue el Jugador Defensivo del Año de la NFL hace dos años.

Fuente: Tribuna