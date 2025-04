La NFL pospone decisión sobre el 'tush push', pero aprueba otros cambios de reglas

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos por ahora, los Philadelphia Eagles podrán seguir ejecutando su jugada más representativa de los últimos años, el ‘tush push’, esto luego de darse a conocer que los dueños de los equipos de la NFL decidieran posponer hasta mayo propuesta de Green Bay de prohibir la jugada que ha ayudado a los Eagles a ganar un Super Bowl y llegar a otro.

En cambio, los propietarios de los equipos aprobaron modificar la regla de patada inicial, expandir la asistencia de repetición y revisar las reglas de tiempo extra, junto con otros cambios. Posponer la votación significa que el debate continuará mientras los equipos recopilan más información. Los defensores de la jugada y los que se oponen a ella presentaron argumentos sólidos, mientras que los expertos médicos de la liga expresaron preocupaciones de seguridad.

El presidente del Comité de Competencia de la NFL, Rich McKay, enfatizó que los problemas que rodean la jugada van más allá de la seguridad porque no hay suficientes datos que indiquen que es peligrosa. La liga ya ha dicho que no se han reportado heridos en un empuje de tush.

“Definitivamente hay algunas personas que tienen preocupaciones de salud y seguridad, pero hay otras tantas personas que tienen preocupaciones sobre el futbol”, dijo McKay. “Así que no diría que se debió a un video o discusión en particular sobre salud y seguridad. Era mucho más sobre la jugada, la estética de la jugada, ¿es parte de lo que el futbol ha sido tradicionalmente, o es más una jugada de rugby? Todo ese tipo de discusiones. La salud y la seguridad siguen ahí debido al potencial, pero no iría más allá de eso”.

La liga prohibió empujar o jalar a un jugador antes de un cambio de reglas en 2004. McKay dijo que los Packers pidieron retirar la propuesta para poder reintroducir el lenguaje anterior, estudiarlo y llevarlo a discusión para una votación en las reuniones de mayo. Se necesitan 24 de los 32 votos para aprobar los cambios en las reglas. “Fue en muchas direcciones diferentes más allá de la salud y la seguridad”, dijo McKay sobre la conversación de 30 a 40 minutos.

“Simplemente lo tradicional de la jugada, la idea de que podrías empujar a otro jugador, la idea de que prohibimos empujar a la defensiva pero no lo prohibimos a la ofensiva. Fue en todas esas direcciones”.

En cuanto a los cambios que sí pasaron, las reglas de tiempo extra de la temporada regular ahora coincidirán con las de los playoffs y ambos equipos tendrán la oportunidad de obtener una posesión incluso si la ofensiva anota un touchdown en la serie inicial. La propuesta fue enmendada para que los tiempos extras sean de 10 minutos, no de 15 minutos.

Los propietarios también aprobaron una propuesta del Comité de Competencia de la NFL para permitir que la asistencia de repetición consulte a los oficiales en el campo para anular decisiones objetivas como las penalizaciones por uso de mascarillas, ya sea que haya contacto forzado con el área de la cabeza o el cuello, tacleadas con cuello de caballo o zancadillas si había evidencia “clara y obvia” de que no ocurrió una falta. La repetición también podría anular un castigo por rudeza al pateador o correr hacia el pateador si el video muestra que el defensor hizo contacto con el balón.

La regla de patada de salida dinámica se vuelve permanente, con touchbacks moviéndose a la yarda 35 en lugar de la yarda 30.

