Se acaban los 'Bombardeos' de los Yankees: Eugenio lidera remontada de D-backs

New York, Estados Unidos.- Los New York Yankees han tenido un sobresaliente arranque de temporada, ganando sus primeros tres juegos y no solo eso, también teniendo una ofensiva de miedo, pero este martes esa buen paso se vio frenado por los D-Backs quienes silenciaron la casa de los de la Gran Manzana.

El venezolano Eugenio Suárez fue la figura de la noche al conectar un grand slam decisivo con dos outs en la octava entrada después de que Corbin Burnes hiciera su tan esperado en su debut con Arizona, y su equipo superara7-5 a los Yankees que se llevaron su primer descalabro.

Los Diamondbacks anotaron cinco veces en la octava para así sacarle el juego de las manos a los finalistas de la Serie Mundial. Con este resultado los de la Liga Nacional obtuvieron su segunda victoria consecutiva después de que Burnes permitiera cuatro carreras, dos de ellas limpias, y cuatro hits.

El ganador del Premio Cy Young del viejo circuito en el 2021 ponchó a ocho y lanzó su cutter 65 veces en una salida de 98 lanzamientos, siendo pieza importante para su equipo, pero fue sin duda alguna Suárez la gran estrella del juego con tremendo metrallazo.

Por otra parte, Adam Warren permitió dos carreras y un imparable en cinco entradas. En su sexta apertura de su carrera, el derecho otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a un total de cuatro. Shelby Miller (1-0) lanzó una séptima entrada sin hits para llevarse la victoria. Mientras que el veterano A.J. Puk consiguió su primer salvamento de la temporada.

Por los Arizona Diamondbacks, los jugadores latinos Ketel Marte de 4-0 con una anotada y Geraldo Perdomo de 3-2 con una anotada y una impulsada. Por los de casa , el dominicano Jasson Domínguez se fue a la ofensiva de 3-2 con dos anotadas y una impulsada.

El juego quedará para la historia en el aficionado de los de New York, ya que tras barrer en tres juegos a los de Milwuakee en su serie inaugural, el dominicano Jasson Domínguez y Anthony Volpe conectaron vuelacercas en los primeros episodios y Ben Rice añadió otro en la novena para así entrar a los libros de historia, pues implantaron un récord de Grandes Ligas con la mayor cantidad de cuadrangulares por un equipo en sus primeros cuatro juegos.

Los New York Yankees han pegado 18 batazos de cuatro esquinas en ese lapso, superando la marca previa de 16 que tuvo Detroit en la ya lejana campaña del 2006.

Fuente: Tribuna.