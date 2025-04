Justin Rose manda en el Master tras la primera ronda; Scheffler, al acecho

Comparta este artículo

Augusta, Estados Unidos.- El británico Justin Rose hizo algo más que igualar su mejor resultado en el Masters de Augusta. Con una ronda que fue casi nueve golpes mejor que el par de campo el jueves, Rose, de 44 años, logró robarle el protagonismo al dominio del Masters de Scottie Scheffler y la búsqueda interminable de Rory McIlroy para completar el Grand Slam de su carrera golfística.

Rose sintió que su tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, tenía el potencial de ser algo especial. E incluso con un bogey en el último hoyo, fue todo y más que eso. Abrió con tres birdies consecutivos. Se escapó tres seguidos en la curva. Y terminó esta primera ronda con una ventaja de tres golpes sobre Scheffler, Ludvig Aberg y Corey Conners. “Cuando he estado jugando bien, siento que he estado compitiendo a un alto nivel”, dijo Rose. “Mi consistencia tal vez no ha sido tan alta este año. Pero vuelve a ser buena. Así que estoy emocionado por eso”.

Rose festeja después de completar su recorrido

Scheffler hizo su parte en su intento de ganar un tercer Masters y la chaqueta verde en cuatro años, jugando una ronda de 68 golpes sin bogeys.

McIlroy tuvo una jornada frustrante

McIlroy, tan desesperado por ganar este Major y completar el Grand Slam de su carrera, estuvo allí con él hasta el final. Cometió un par de dobles bogeys al final de la tarde con errores por descuido y tuvo que conformarse con un recorrido de 72 golpes. Fue la séptima vez consecutiva que no logra superar los 70 golpes en la primera ronda del Masters. Se negó a hablar con los medios después de su ronda.

De marcas

Rose estableció un récord en el Masters: la quinta vez que ha tenido al menos una parte de la ventaja de 18 hoyos, rompiendo la marca que ostentaba Jack Nicklaus. La diferencia evidente, por supuesto, es que Nicklaus tiene seis de esas chaquetas verdes. También fue la octava vez que Rose ha tenido al menos una parte del liderato después de cualquier ronda en Augusta National, algo que solo otros cinco han hecho. Todos son campeones del Masters.

“Siento que he jugado lo suficientemente bien como para ganar este torneo”, dijo Rose, cuya mejor oportunidad fue una derrota en los playoffs ante Sergio García en 2017. “Siento que no tengo la chaqueta para demostrarlo... Pero tienes que estar jugando al golf para seguir creando esas oportunidades, y la única manera de hacerlo es poner tu nombre en la tabla de clasificación. Definitivamente no me avergüenzo de ello”.

Scheffler se mantiene en la pelea

Rose abrió con un putt para birdie de 25 pies e hizo su octavo birdie con un putt de 20 pies en el par 3 del hoyo 16. En el medio hubo una serie de buenos golpes, tiros inteligentes, que le dieron muchas oportunidades y convirtió la mayoría de ellas.

“Tengo 44 años. El golf no va a ser más fácil para mí en los próximos cinco o 10 años, sea lo que sea”, dijo Rose. “Así que tu oportunidad es menor en el futuro. Así que hay que aprovecharlo al máximo”.

Fuente: Tribuna