Los Phoenix Suns consuman un rotundo fracaso de 400 millones de dólares

Phoenix, Estados Unidos.- El equipo mejor pagado de la NBA está oficialmente entre los de peor desempeño esta temporada. Los Suns de Phoenix, con un roster que incluía a un trío de All-Star conformado por Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal, fueron eliminados de la contienda por la postemporada el miércoles por la noche cuando cayeron 125-112 ante el Thunder de Oklahoma City para su octava derrota consecutiva.

En una señal de lo mala que se ha vuelto la temporada para el equipo de Arizona, las ocho derrotas fueron por dobles dígitos. El proyecto más caro de la historia de la NBA (408 millones de dólares entre salarios y penalizaciones por pasarse el límite salarial) no disputará ni siquiera los play-in. Un fracaso en toda regla.

Los Dallas Mavericks aseguraron el último lugar en el torneo de play-in de la Conferencia Oeste y los Suns se irán a casa después de su último partido de la temporada regular contra Sacramento el domingo.

Booker no tiene palabras para el fracaso del equipo

“No hay una sola cosa, una persona, un jugador o un entrenador que sea el problema”, dijo Booker. “Cuando has tenido una temporada tan mala, son un montón de cosas. Creo que la parte más frustrante es estar tan cerca hace unos años y ahora estar de vuelta donde estamos”.

Piezas sin ajustar

Booker se refería a la campaña de 2021, cuando los Suns llegaron a las Finales de la NBA antes de perder ante los Milwaukee Bucks en seis partidos. Desde entonces, la franquicia ha sufrido una agonizante caída hacia atrás después de agregar a Durant y Beal en un par de intercambios de gran éxito. El grupo nunca alcanzó su potencial percibido en dos temporadas completas juntos. Ni de cerca.

Durant promedia buenas cifras en la campaña

Los Suns terminaron con un récord de 49-33 la temporada pasada antes de ser barridos por los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs. Esta temporada fue aún peor: Phoenix tiene marca de 35-45 y se volvió menos competitivo a medida que avanzaba la temporada.

Durant y Booker han estado bastante saludables y productivos este año, pero Beal ha estado lesionado durante gran parte del calendario y el entrenador de primer año, Mike Budenholzer, nunca pudo encontrar una rotación de juego consistente. A sus 36 años, Durant seguía siendo uno de los mejores anotadores de la NBA, promediando 26.6 puntos por partido y llegando a su 15to equipo All-Star.

Vientos de cambio

Phoenix en realidad comenzó la temporada con un récord de 8-1, pero Durant cayó con una distensión en la pantorrilla y comenzó la caída en picada. Incluso cuando regresó, los Suns nunca pudieron recuperar su forma inicial. Durant se perdió los últimos cinco partidos por un esguince de tobillo, lo que solo exacerbó la caída libre del equipo.

“No hay respuesta para ello, no hay palabras para ello”, dijo Booker después de que los Suns perdieron por 38 ante los Warriors el martes por la noche. “Nada de lo que pueda decir puede realmente mejorarlo”.

Budenholzer seguramente no estará la próxima temporada

Cambios al por mayor podrían llegar a la franquicia en los próximos meses. Budenholzer, un nativo de Arizona traído al desierto con mucha fanfarria, podría no estar presente para liderar un segundo. No especuló sobre su futuro después de la derrota del miércoles. “Está bastante crudo en este momento, es bastante fresco”, dijo Budenholzer. “Ha sido duro. No hay duda de ello. No hemos sido tan buenos como necesitábamos ser y esperábamos ser”.

Durant es otro de los que tal vez no vuelvan

El único jugador que parece seguro que estará en los Suns el próximo año es Booker, quien ha jugado sus 10 temporadas de la NBA en el desierto. Dijo que establecer una mejor cultura de equipo, sin importar quién esté, será fundamental para recuperarse la próxima temporada. “Creo que ese es uno de los pasos que nos saltamos”, dijo Booker. “Aprender a través de las victorias y las derrotas, seguir mejorando cada día, sin importar cuáles sean las circunstancias. Tuvimos momentos en los que lo hicimos, pero tiene que ser algo que esté encendido todo el tiempo”.

Fuente: Tribuna