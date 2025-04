Oficial: Nayarit jugaría en la Liga Mexicana del Pacífico y el futuro de Mayos sigue incierto

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La edición 2025-2026 marcará un parteaguas en el presente y futuro para la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues contará con un nuevo presidente y una nueva plaza estaría haciendo su estreno por primera vez en su historia en el circuito invernal.

Fue este 10 de abril a través de una conferencia de prensa como las autoridades de la LMP presentaron a Salvador Escobar, como el nuevo presidente ejecutivo.

Escobar Cornejo, quien tomará el banquillo de Carlos Manrique no es ningún improvisado, debido a que llega con experiencia deportiva tras estar en el órgano de Grupo Orlegi, y viene con la meta de hacer más grande este deporte y sobre todo regresar el tema de televisión a la LMP.

Salvador Escobar es presentado

“Es un honor por ser parte de la parte de la LMP, tenemos muchos retos por delante y cosas por trabajar y tomar todo lo bueno y replicarlo, además del compromiso de formar una fuerte, porque la afición nos mete presión de trabajar hacia adelante”, comentó el ahora mandamás.

Adiós Sultanes, bienvenido Tepic

Durante la asamblea que se llevó a cabo, también los 10 presidentes de los equipos aprobaron que Sultanes de Monterrey venda su espacio en el circuito a la plaza de Tepic, esto tras la construcción del nuevo estadio que era lo que le faltaba en dicha ciudad.

“Sultanes de Monterrey estará en negociaciones para adquirir la franquicia de Tepic, de la mano de Carlos Peralta, que fue aprobado por la asamblea y es algo muy bueno con la Liga, solo falta la firma, pero es un hecho que en la temporada entrante estará Tepic con nosotros”, explicó el Ingeniero Vega, directivo de la LMP.

Mayos en espera

En la conferencia de prensa, también salió a relucir el tema de los Mayos de Navojoa, que tal y como lo informó Tribuna hace unos días, el equipo se encuentra en conversaciones para salir de la Perla del Mayo, siendo Tucson, Arizona, la ciudad más interesada.

A diferencia del tema de Sultanes y Tepic, no hay nada concreto hasta el momento sobre una mudanza a los Estados Unidos por parte de la franquicia que encabeza Víctor Cuevas.

“Lo que es una realidad es que Navojoa viene una crisis desde la pandemia, recordar que no tuvieron aficionados, y el segundo año fue restringido, pero la plaza no repuntó y no hay nada más en este momento y bienvenida toda la especulación y hoy se formó una comisión para que la liga crezca y que Navojoa pueda crecer con nosotros”, declaró Vega para los medios nacionales.

Será hasta el día 20 de mayo cuando se celebre una segunda asamblea y se de a conocer el dictamen de la comisión, donde se definirá el futuro del conjunto.