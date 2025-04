Kelsie Whitmore espera aprender… y jugar en la Liga Mexicana de Beisbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando El Águila de Veracruz la llamó con la oportunidad de hacer una prueba para un lugar en su roster antes del inicio de la Liga Mexicana de Beisbol, Kelsie Whitmore aceptó, pero sabía que necesitaba aprender español. Y pronto.

Whitmore, de 26 años, es una lanzadora y jardinera que fue la primera jugadora en una liga asociada a la MLB mientras se vestía para los Staten Island FerryHawks en la Liga del Atlántico en 2022. Hace una semana, la estadounidense arribó a Veracruz, puerto ubicado en la costa del Golfo de México. Está tratando de convertirse en la primera mujer en jugar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En México, la única mujer que ha jugado profesionalmente es Rosi del Castillo, una lanzadora que jugó en ligas regionales profesionales masculinas, pero no en la primera división.

“Me siento increíble. Ha sido un gran momento y al final del día, a pesar de que el ambiente es diferente y el lugar en el que estoy es diferente, sigue siendo el mismo juego”, dijo Whitmore. “Estoy agradecida de estar aquí, desarrollarme y competir. Estoy tratando de firmar no solo para jugar el juego, sino también para ganarme la vida. Significaría mucho para mí, mi familia”, dijo Whitmore. “Nunca supe si tendría la oportunidad de mostrarme, así que sería un honor, un privilegio, y estaría agradecido por la oportunidad”.

La temporada del beisbol mexicano comienza la próxima semana y aún no hay una fecha límite para llegar a un acuerdo. El equipo no tiene más partidos de pretemporada programados, y la decisión podría llegar en los últimos días. Whitmore está en México tratando de ganarse un lugar como lanzadora. Hizo su debut con el equipo como relevista en un juego de pretemporada contra los Pericos de Puebla el fin de semana pasado, lanzando una entrada y permitiendo un hit.

“Cuando estoy en la selección nacional, me encanta batear. Me encanta ser jardinera. Me encanta correr las pelotas, pero en cuanto a mi carrera, me encanta sumergirme en los detalles, la biomecánica, el diseño del lanzamiento y todo cuando se trata de lanzar”, dijo.

En El Águila, Whitmore está teniendo la oportunidad de ampliar esos detalles con la ayuda de Esteban Loaiza, el entrenador de pitcheo del equipo que lanzó 14 temporadas en las Grandes Ligas y fue el lanzador abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas de 2003. Loaiza lanzó con los Pirates, Rangers, Medias Blancas, Azulejos, Nacionales y los Atléticos y en Liga de Beisbol con los Diablos Rojos del México.

“Me encanta preguntarle sobre su mente cuando se trata de lanzar y cuando se trata de sus antecedentes, tiene una gran experiencia jugando beisbol profesional”, agregó Whitmore. “Él también habla inglés, así que realmente puedo conectarme con él con respecto al juego”.

Whitmore dijo que sus compañeros de equipo han sido muy respetuosos y profesionales con ella hasta ahora, pero la barrera del idioma le ha impedido conectarse más con ellos. Lo mismo con los fanáticos, es por eso que hace dos días se descargó una aplicación de idiomas para tratar de mejorar sus habilidades. “Creo que recibí un par de Te Amo (I love you) de la multitud cuando estaba lanzando”, dijo Whitmore con una sonrisa. “Ha sido bueno, todo positivo, descargué Duolingo y todavía estoy en el nivel uno. Así que veremos si estamos tratando de progresar en ello”.

Si entra en el equipo, tendrá tiempo de sobra para aprender español.

