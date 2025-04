Pato O’Ward sueña con ser compañero de ‘Checo’ la próxima temporada de la Fórmula Uno

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La actual temporada de la Fórmula Uno (F1) no tiene a pilotos mexicanos en la pista, pero existe la gran posibilidad que para el siguiente año sean dos, los conductores tricolores, en un hecho que sería histórico para los amantes del automovilismo en el país.

El contar con dos aztecas en la pista sería un sueño que hasta Pato O’Ward le gustaría cumplir junto con el ya histórico tapatío Sergio Pérez, aunque, es consciente que es un escenario complicado, más no imposible, debido a que los dos han sonado para reforzar a la nueva escudería Cadilac.

Este viernes en entrevista para la cadena internacional de ESPN, el regiomontano mandó un mensaje a la escudería que hará su estreno en F1 la próxima temporada, y todo lo que ganaría si firman una dupla mexicana. “La neta, yo creo que Cadillac no capta de lo que eso sería mundialmente. Yo creo que hasta que no pase se van a dar cuenta si las decisiones que hayan hecho han sido las correctas”, dijo bastante entusiasmado.

“La verdad, si sería un sueño estar con Cadillac junto a Checo. Nomás imagínate lo que fuera para México, lo que fuera para la empresa, lo que fuera para la mercancía”, declaró el mexicano que aunque se trata de puros rumores, conforme se acerque la nueva campaña, se sabrá si los dos o alguno de los mexicanos estarán en la nueva escudería.

Todo parece indicar que sería en la nueva marca, pero el propio Pato confiesa que pudiera ser en algún otra escudería, inclusive alguna de ellas histórica como lo es McLaren. "No tiene que ser con Cadillac, imagínate en McLaren, dos mexicanos de McLaren, también suena bien, pero yo creo que la única opción medio real fuera Cadillac, porque es la única, por no tiene ningún piloto todavía. Por supuesto que a mí me encantaría. Y Checo tiene mucha experiencia. Le aprendería mucho y pues siento que pudiéramos hacer un muy buen equipo", dijo.

El regiomontano a diferencia de Pérez no ha hecho su debut en el máximo circuito, y eso es algo que tiene presente, pues a pesar de tener múltiples premios en otras Fórmulas, el llegar a la F1 es algo que muy pocos pilotos pueden presumir. "En McLaren no hay espacio para mí más que en IndyCar. Y si es que esas puertas se abren en Fórmula 1, no van a ser ahí. Hoy mismo, cuentan con dos jóvenes muy talentosos, por lo que una oportunidad ahí está muy lejana", destacó.

Fuente: Tribuna.