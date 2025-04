En puerto el Torneo Anual de Golf de Ciudad Obregón en su edición 2025

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los días viernes dos, sábado tres y domingo cuatro de mayo, se pondrá en marcha uno de los torneos más importantes de la región; el Anual de Golf de Ciudad Obregón. La competencia será en una distancia de 54 hoyos en la modalidad individual y en el sistema de stroke play (medal), con un formato de 18 hoyos por día y con corte al jugarse las dos primeras rondas.

Tal y como era de esperarse habrá grandes premios en el evento, pues estará en juego una bolsa en efectivo a repartir de 670 mil pesos para los mejores cuatro O'yeses en los hoyos par tres del dos, cuatro, seis, 14 y 16. Por otra parte, los mejores acercamientos a la bandera contarán para el viernes y sábado y también se premiará con una inscripción para el torneo Anual del próximo año al quinto lugar.

Otros de los premios serán; una Bolsa de golf (6), wedge (7), Laser Range Finder (8), Bocina (9) y Mochila (10), por lo que habrá que no solamente se dará reconocimiento a los primeros tres lugares.

DOS AUTOS

Además del efectivo en los O'yeses, también estarán en juego dos automóviles para el primer 'hole-in-one' en los hoyos cuatro, seis y 16, los días viernes y sábado, más un millón de pesos para el primer hole in one en el hoyo dos. Igualmente un carrito de golf para el primer hoyo en uno en el 14 y de no haber 'hole-in-one, se rifará durante la premiación.

El torneo se jugará en ocho categorías, desde la de Campeonato hasta la Seniors, mayores de 65 años, pasando por la AA, A, B, C, D y Damas. Habrá trofeos para los tres primeros lugares de cada categoría. Cabe destacar que, el jueves primero de mayo será el día oficial de práctica y las acciones comenzarán el viernes dos.

Este certamen además de caracteriza por tener a competidores de diferentes partes de la República Mexicana como: Los Mochis, Guasave, Hermosillo, Culiacán, Mazatlán, Cananea, Guaymas, Empalme, y por su puesto Cajeme, municipio que albergará una vez más la competencia.

Club de Golf de Obregón albergará el evento

Este será el tercer gran torneo que se realiza en el Club de Golf de Ciudad Obregón; el primero fue el Exatec, mientras que a finales de marzo se llevó a cabo el Grupo Bours.

Fuente: Tribuna.