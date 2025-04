Alcaraz se estrena como campeón en el Masters de Montecarlo tras vencer a Musetti

Mónaco.- El español Carlos Alcaraz tuvo una semana de resurrección en el Masters de Montecarlo 2025; después de derrotar el domingo por parciales de 3-6, 6-1, 6-0 al italiano Lorenzo Musetti para ganar la final y asegurar el sexto título Masters 1000 de su carrera, dando un giro completo a su historia en dicho torneo, pues antes de esta edición no había sido capaz de ganar un solo partido aquí.

Anteriormente, Carlitos ganó en Miami (2022) y tiene un par de dobletes entre Madrid (2022 y 2023) e Indian Wells (2023 y 2024). Este domingo, Alcaraz jugaba su final 23. Había necesitado seis puntos de partido para vencer el sábado 7-6 (2), 6-4 a su compatriota español Alejandro Davidovich Fokina en la semifinal. De esta manera, Alcaraz logró su primer trofeo de Montecarlo y su victoria 18 en el circuito.

El español de 21 años alcanzará el número 2 del ranking mundial tras el triunfo en Mónaco. A partir de este lunes, el español superará al alemán Alexander Zverev en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y únicamente permanecerá detrás del italiano Jannik Sinner. Carlos Alcaraz no estaba en el top 2 del ranking desde noviembre de 2024. La final se adelantó tres horas porque se pronosticaban fuertes lluvias para la noche.

Semana difícil

Musetti comenzó a mostrar signos de una lesión en la pierna derecha en el tercer set y recibió tratamiento con 0-3. Jugando su primera final de Masters 1000, el italiano de 23 años tuvo problemas para moverse y seguir el ritmo de Alcaraz hacia el final del partido.

“Esta no es la forma en que quiero ganar un partido, realmente lo siento por él”, dijo Alcaraz. “Estoy muy contento de haber ganado el Montecarlo por primera vez. Ha sido una semana muy difícil, con muchas situaciones difíciles, estoy muy orgulloso de mí mismo por cómo he afrontado todo. La clave esta semana ha sido que tengo que enfrentarme a las dificultades, no evitarlas”, subrayó Alcaraz.