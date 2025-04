Los pesistas sonorenses suben a lo más alto en el Macro Regional: ganan cinco primeros lugares

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León- Otra vez los pesistas sonorenses ponen en lo más alto al estado, ahora fue en el Macro Regional, en donde lograron robarse los reflectores con cinco primeros lugares generales, además de siete segundos y dos terceros, cerrando con esto una jornada productiva.

En la última jornada, celebrada este el pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León, de los cinco campeonatos, un total de cuatro fueron por medallistas de corte internacional: Noemí Rodríguez (Sub 23 en la división de más de 87), Ihann Barreras (Sub 20 en 96) y Naomi Montes (Sub 23 en 45). Además, los otros campeonatos del Macro Regional fueron para José Eduardo Rubio (Sub 23 en 64) y Cecilia Castro (Sub nás de 87).

Dos de los siete segundos lugares que tuvo la delegación también fueron para medallistas internacionales: como es el caso de la cajemense Daphne Guillén (Sub 23 en 64) y Christian Grijalva (Sub 20 en más de 109), quienes finalizaron con subcampeonatos en su categoría y peso.

Sonorense en plena acción

Asimismo, consiguieron los otros segundos puestos: Danna Ripalda (Sub 23 en 55), Andrea Corral (Sub 23 en 81), Ana Kamila Mendoza (Sub 23 en 59), Jesús Antonio Celaya (Sub 23 en 81), y Célida Piña (Sub 20 en 71). El par de terceros sitios correspondieron a Alejandra Jiménez (Sub 23 en más de 87) y Melissa Favela (Sub 23 en 71)

De tal forma, así concluyó la participación del equipo de Sonora en la etapa Macro Regional A de Levantamiento de Pesas en la capital regiomontana, tomando en cuenta que las plazas para la tan esperada Olimpiada Nacional donde se tendrán que definirse al terminar las eliminatorias del resto de las zonas del país.

Pero en levantamiento de pesas no fue el único deporte donde Sonora brilló, pues en beisbol también lograron este fin de semana conseguir su boleto, uno de ellos en la categoría Pre-Junior (13-14), equipo que cerró de manera invicto el certamen, en donde, tanto esa selección sonorense como la Junior (15-16), pasaron a la olimpiada.

Los sonorenses dejaron todo en le torneo

Dicho torneo se celebró en Monclova, Coahuila, y el equipo sonorense Pre-Junior desató una tremenda ofensiva de 14 imparables, incluyendo seis jonrones, tres de Jazael Figueroa y dos Íker Leyva, para vencer a la novena duranguense de manera contundente y ya soñar con el nacional.

Fuente: Tribuna.