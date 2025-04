Uno de los últimos referentes de los Yaquis de Obregón anuncia su retiro en la LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras decir adiós en la pasada edición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón, este martes 15 de abril el veterano Javier Arturo López también dijo adiós, pero ahora en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) vistiendo los colores de los Diablos Rojos del México.

A través de una conferencia de prensa, el pitcher zurdo oficializó su retiro del beisbol profesional tras 16 temporadas portando la camisola de los Diablos Rojos del México. “Es una decisión que tomé hace tiempo junto a mi familia, y siempre quise despedirme de la mejor manera”, explicó bastante conmovido.

La despedida del también conocido como 'El Rey Arturo' será también su última apertura: el juego inaugural de la temporada 2025 ante los Leones de Yucatán el próximo jueves 17 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, ante su gente, en un escenario que recordará por siempre.

“Me siento contento, me siento feliz, pero a la vez estoy un poco nervioso. Yo creo que esos nervios de ese día se me van a quitar. Es algo muy diferente. Pero va a ser muy bonito, estoy totalmente seguro. Y también que lo disfruten ustedes. No todo va a ser para mí, sino para la organización, para la afición, para todos. Yo creo que me siento privilegiado, porque yo me considero alguien que se ganó ese privilegio de elegir cuándo y dónde irme. Ese día así lo elegimos todos. Va a ser muy especial para mi familia, va ser muy especial para mis compañeros y para toda la organización”, declaró el lanzador en la conferencia de prensa.

El nacido en Sinaloa, dice adiós a la LMB se despide como una auténtica leyenda escarlata, con 303 juegos, 72 victorias y 701 ponches. Javier Arturo fue el pitcher abridor del juego inaugural en tres ocasiones y tuvo el honor de lanzar en los primeros partidos en los estadios Fray Nano y Alfredo Harp Helú. Además de que formó parte del equipo que se proclamó campeón en la pasada edición.

“Cada título que gané con el club tiene momentos especiales, porque eran equipos diferentes, generaciones diferentes, pero si me quedo con un momento, yo creo que me quedo con el campeonato del 2014, tanto personal como colectivo. Si me preguntas qué equipo tan especial recuerdo yo de todos estos años, es el del año pasado", puntualizó.

Además de ser una leyenda con los Diablos Rojos en la LMB y también un histórico con los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Arco, López también tiene la gran dicha de pisar el mejor beisbol del mundo, la MLB; el sinaloense jugó para los Padres de San Diego, convirtiéndose en el pelotero mexicano número 136 que pisó el Big Show.

Fuente: Tribuna.