¿Adiós a Carletto? El futuro de Ancelotti es incierto tras la eliminación del Madrid

Madrid, España.- La dolorosa derrota del Real Madrid de la Liga de Campeones a manos del Arsenal, caló hondo al interior del conjunto merengue, y aunque en el futuro inmediato todavía quedan por delante el torneo de liga, la final de la Copa del Rey el Mundial de Clubes, la extrema vinculación del club con la Champions lleva esto a un precipitado análisis de fin de curso que apunta a un solo culpable: el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Ancelotti prefiere esperar para conocer su futuro

El veterano italiano es el entrenador más laureado de la historia de la competición con cinco títulos. Sin embargo, cuando se le preguntó si la derrota del miércoles por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, que significó que el equipo del Arsenal avanzó 5-1 en el global, sería su último partido de la Liga de Campeones con la potencia española, respondió dejando abierta la puerta a cualquier posibilidad.

“No lo sé ni quiero saberlo”, mencionó al ser cuestionado sobre su futuro. “No sé, puede pasar, puede pasar que el club decida cambiar. Puede ser este año, el próximo año cuando acabe mi contrato. No hay absolutamente ningún tipo de problema. El día que me vaya de aquí puedo hacer solo una cosa: agradecer a este club. Puede ser mañana, en 10 días, en un mes, en un año. La única cosa que voy a hacer es darle las gracias a este club. Si mi contrato se acaba o no se acaba, a mí me da exactamente igual”.

A lo que viene

Fue la primera vez desde 2020 que el Madrid no logra llegar a las semifinales de la Liga de Campeones. Ancelotti, que llevó al Madrid a los títulos europeos en 2014, 2022 y 24, dijo que no sabe si estará a cargo del club en el próximo Mundial de Clubes en junio. También se le preguntó si sentía que era el entrenador más adecuado para el club en este momento, y dijo que no había pensado en eso.

Ancelotti se concentra en lo que viene

Ancelotti dijo que no cambiaría nada si tuviera que volver a preparar al equipo para enfrentarse al Arsenal, y esperaba tratar de motivar al equipo para el resto de la temporada.

El Madrid está a cuatro puntos del Barcelona después de 31 partidos de la liga española y se enfrentará al Barcelona en la final de la Copa del Rey en Sevilla.

Ancelotti, quien vive su segunda etapa como entrenador el Real Madrid (2013-15 y 2021-actualidad) mencionó que “si alguien piensa que soy el único culpable, no va a cambiar lo que pienso en los próximos días”, dijo. Por ahora, “solo pienso en preparar el próximo partido para seguir en la lucha por el título de Liga e intentar ganar la Copa del Rey”, añadió. "Hay partidos que tenemos que jugar y tenemos que ser protagonistas. Hay partidos muy importantes".

Fuente: Tribuna