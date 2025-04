El rey ha muerto; Arsenal echa al Madrid y va a semifinales de la Champions

Comparta este artículo

Madrid, España.- Esta vez no hubo una remontada histórica para el Real Madrid. No hubo goles tardíos, no hubo mucho dramatismo, ni la magia que suele surgir en el estadio Santiago Bernabéu. La campeona defensora y 15 veces ganadora de Europa se quedó a las puertas de las semifinales por primera vez desde 2020. El Arsenal logró contener los embates y salió con el boleto a la siguiente ronda de la Liga de Campeones en la bolsa, con una victoria por 2-1en un partido en el que el VAR jugó un papel clave en dos penales.

El Arsenal avanzó 5-1 en el global después de una victoria por 3-0 en el partido de ida en casa en Londres la semana pasada, manteniendo vivas sus posibilidades de ganar la máxima competición de clubes de Europa por primera vez. Se enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales.

El Madrid buscaba su tercer título de la Liga de Campeones en cuatro temporadas. Pero esta vez, sus esperanzas de protagonizar otra remontada el miércoles, como tantas veces antes en los últimos años en la Liga de Campeones, sufrieron un duro golpe cuando una revisión del VAR de cinco minutos anuló un penal por una retención sobre Kylian Mbappé en la primera mitad con el partido empatado 0-0.

Anteriormente, el Arsenal había recibido un penal después de una revisión de video, pero Bukayo Saka falló su tiro penal. Sin embargo, el mismo Saka se reivindicó y pudo adelantar al Arsenal desde dentro del área tras un buen pase de Mikel Merino a los 65 minutos, y el Madrid no pudo conseguir más que un empate de Vinícius Júnior un par de minutos después, tras un error defensivo de William Saliba en la salida.

Gabriel Martinelli le dio la victoria al Arsenal al anotar en una escapada a los tres minutos del tiempo de descuento, también después de otra asistencia de Merino.

Mbappé fue reemplazado por Brahim Díaz a los 75 con una aparente lesión y parte de la multitud en el Bernabéu abucheó al astro francés cuando se anunció su sustitución. Fue otra actuación deslucida para Mbappé, quien una vez más no podrá ganar un título de la Liga de Campeones. “Es un momento difícil”, dijo el madridista Lucas Vázquez. “Lo intentamos, pero al final no pudimos lograr nuestro objetivo. Volveremos más fuertes. Madrid siempre lo hace”.

Fue una tarea difícil para el Madrid desde el principio, y nunca pudo hacer mucho contra la sólida defensa del Arsenal bajo el mando del entrenador Mikel Arteta. El equipo inglés no ha perdido por un margen de tres goles en casi tres años, y solo cuatro veces un equipo local ha borrado una desventaja de tres goles o más en el partido de ida en la era de la Liga de Campeones, según la UEFA.

El Arsenal no había perdido ante el Madrid en los tres enfrentamientos anteriores entre ambos equipos. También superó al Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones en 2005-06, cuando llegó a la final y finalmente perdió el título ante el Barcelona.

El Arsenal fue eliminado por el Manchester United la última vez que llegó a semifinales en 2008-09.

Respaldado por una multitud ruidosa en el Bernabéu, el Madrid trató de tener un buen comienzo. Marcó a los dos minutos de partido, pero el gol de Mbappé fue anulado por un claro fuera de juego.

El Arsenal tuvo la oportunidad de aumentar su ventaja después de recibir un penal unos 10 minutos después, pero el intento de Saka a los 13 minutos desde el punto de penalti fue atajado por el portero del Madrid Thibaut Courtois, quien usó su mano izquierda para desviar el pase del delantero. El penal fue otorgado luego de que Raúl Asencio sujetara a Mikel Merino dentro del área durante un tiro de esquina en una acción que no fue señalada por el árbitro francés François Letexier.

Pero el VAR lo llamó al monitor del campo para revisar el incidente y luego señaló el penal.

La revisión de video volvió a jugar un papel importante a los 23, después de que Mbappé fuera sujetado dentro del área por Declan Rice, quien había anotado dos veces en el partido de ida a través de tiros libres. Letexier señaló el punto de penalti esa vez, pero después de una larga revisión del VAR, lo llamaron nuevamente al monitor y luego revirtió su decisión.

