Boston dice que todos son bienvenidos al maratón; pero algunos corredores no lo creen así

Comparta este artículo

Boston, estados Unidos.- El Maratón de Boston y la alcaldesa Michelle Wu insistieron el viernes en que los corredores internacionales y otros visitantes extranjeros siguen siendo bienvenidos en la ciudad y dijeron que no hay evidencia de que los viajes para la carrera de este año hayan disminuido ante el creciente escrutinio fronterizo, tras la llegada de Donald Trump al poder.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston

“Independientemente de lo que esté sucediendo en otros niveles, y particularmente ahora a nivel federal, en Boston damos la bienvenida a todos”, dijo Wu en una conferencia de prensa de seguridad pública no lejos de la línea de meta. “Buscamos ser un hogar para todos”.

Un evento apreciado tanto por los corredores como por los espectadores, que se celebra en el feriado estatal del Día de los Patriotas en conmemoración de las batallas de Lexington y Concord que desencadenaron la Revolución Americana hace 250 años, el Maratón de Boston es la carrera anual de larga distancia más antigua y prestigiosa del mundo. Ha adquirido aún mayor importancia, y popularidad, desde 2013, cuando dos bombas de olla a presión explotaron cerca de la línea de meta, matando a tres personas e hiriendo a cientos más.

Allen Davis, el agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Boston, dijo en la sesión informativa que no había “amenazas creíbles o específicas” para la contienda del lunes.

Gran demanda

El maratón de este año cuenta con más de 30 mil participantes de 128 países. El presidente de la Asociación Atlética de Boston, Jack Fleming, dijo que la 129na edición de la carrera estaba llena, y que miles más de inscripciones fueron rechazadas y que no ha habido indicios de que los inscritos se queden en casa.

“Tenemos mucha demanda este año, como todos los años”, dijo.

Miles de corredores se dan cita cada año a este evento

Pero a medida que las autoridades estadounidenses rastrean la caída en picado de las cifras de turismo, con muchos posibles visitantes enojados por los aranceles y la retórica del presidente Donald Trump y alarmados por las historias sobre turistas arrestados en la frontera, los informes dicen que al menos algunos posibles asistentes al maratón han decidido saltarse la carrera. Los canadienses se han sentido especialmente desanimados por las palabras de Trump de convertir al país en el estado número 51 de Estados Unidos.

Paula Roberts-Banks, una escritora y fotógrafa de Rosseau, Ontario, que ha corrido en Boston 12 veces, escribió en la revista Canadian Running que se ganó un codiciado dorsal para la carrera de este año, pero decidió no correr porque se ha “amargado” en Estados Unidos.

“Simplemente no quiero ir allí”, dijo. “Se siente como una ruptura”.

Entre dudas

La corredora británica Calli Hauger-Thackery, una atleta olímpica de 2024 que está inscrita en el campo profesional femenino, dijo que nunca ha experimentado un problema para venir a Estados Unidos, pero ahora le preocupa que eso pueda cambiar. “Me asusta un poco viajar en este momento”, dijo, y agregó que está casada con un estadounidense y tiene visa. “Espero que sea suficiente para que no me señalen a mí ni cuando entre y salga de los Estados Unidos”.

La carrera podría verse afectada por la política

La mayoría de los 31 mil 941 participantes en la carrera del lunes debían clasificarse para otro maratón, pero muchos de ellos ven correr en Boston como un objetivo atlético de toda la vida. Aun así, alrededor del 10 por ciento de la población no suele seguir la línea de salida en Hopkinton por razones que van desde las lesiones hasta el clima. En el grupo de corredores inscritos del año pasado de 29 mil 333 participantes, hubo dos mil 838 que no lograron comenzar. Los oficiales de la carrera dicen que no sabrán cuántas ausencias hay este año hasta el lunes; incluso entonces, no sabrán por qué.

“No tenemos datos sobre por qué la gente puede o no venir a Boston”, dijo Fleming. “En la BAA, nuestro objetivo es crear una experiencia de maratón que sea muy acogedora y alegre. Cada año, nos enfocamos en ese objetivo y estamos seguros de que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo este año”.

Los africanos han dominado las últimas ediciones

Wu dijo que esperaba que los visitantes miraran más allá del clima geopolítico y “participaran en esta tradición global muy, muy importante que debería trascender la política y debería trascender los problemas del día”.

Y eso es justo lo que planea hacer el australiano Patrick Tiernan.

“Hay algunas situaciones desafortunadas en Estados Unidos en este momento, pero no creo que eso deba manchar lo que está sucediendo aquí y la historia de esta carrera”, dijo el dos veces olímpico, quien fue campeón de campo traviesa de la NCAA en Villanova. “Creo que todo el mundo está muy emocionado de estar aquí y emocionado de competir el lunes”.

Fuente: Tribuna