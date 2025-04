Max Verstappen rompió el silencio y arremete contra Red Bull: “No estoy contento con nuestro coche”

Comparta este artículo

Arabia Saudita.- Desde la salida de Sergio Pérez, Red Bull no ha pasado por grandes momentos en la temporada 2025 de la Fórmula 1, e inclusive pasan una de las crisis más significativas de los últimos años. El cambio de pilotos entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson es prueba de ello, pero además su principal figura, Max Verstappen no lidera el campeonato mundial.

La frustración no es solo de los fanáticos de la escudería australiana, sino también del actual tetracampeón del mundo, quien rompió el silencio y habló sobre los rumores que lo colocan fuera del equipo, a tan solo horas de protagonizar el Gran Premio de Arabia Saudita.

"Sólo quiero centrarme en mi coche, trabajar con la gente del equipo, eso es lo único en lo que pienso en la Fórmula 1; estoy muy relajado. Honestamente mucha gente está hablando de ello, excepto yo", dijo el holandés en conferencia para los medios internacionales.

Ya con el arranque de campaña, no es ningún secreto, que Verstappen no está contento con el RB21 y él mismo lo confesó. "Estoy contento, sólo que no estoy muy contento con, por supuesto, nuestro coche. Todos queremos ser mejores, no hay ningún secreto al respecto. Eso es lo que intentamos mejorar", puntualizó.

Cabe destacar que, las diferencias entre el mexicano y el neerlandés Max Verstappen, causaron la salida de ‘Checo’ de Red Bull el año pasado. Pero con todos estos rumores, todo parece indicar que ambos pilotos podrían reencontrar sus caminos, previo a la temporada 2026 del máximo circuito. El mal inicio de la escudería austriaca ha hecho que el campeón del mundo pueda finalizar su contrato.

Aunque solo se trata de rumores, es casi un hecho, que Pérez será el piloto de Cadillac. Por otra parte, para el neerlandés el destino sería Mercedes, que se presume tendrá un gran año en 2026 gracias a su motor, pero la nueva marca podría dar un golpe de autoridad convenciendo a Max.

Sergio Y Max fueron compañeros entre 2021 y 2024 conquistando un par de campeonatos de constructores para Red Bull en el 2022 y 2023, además de un tricampeonato del mundo para el neerlandés, y aunque al final terminaron mal, al parecer esos logros se ven lejos que los pueda repetir la escudería de Australia.

Fuente: Tribuna.