NBA: Damian Lillard espera regresar muy pronto a la cancha con los Bucks

Milwaukee, Estados Unidos.- El escolta de los Milwaukee Bucks, Damian Lillard, no está seguro de cuándo volverá a jugar; pero sí está agradecido de que ese momento llegue antes de lo que nadie podría haber esperado razonablemente. Lillard fue autorizado para realizar actividades de baloncesto a gran escala y se le retiró la medicación anticoagulante esta semana después de perderse el último mes de la campaña por una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha.

Lillard podría incluso estar en los playoffs

La noticia llega mientras los Bucks se preparan para abrir los playoffs el sábado cuando visiten a los Pacers en Indiana.

La trombosis venosa profunda es un coágulo anormal dentro de un vaso sanguíneo en el que la congelación de la sangre bloquea el flujo de regreso al corazón.

“Obviamente hay personas con problemas mucho peores que los que yo he lidiado, así que no quiero ser dramático al respecto, pero nunca se sabe cuándo puede surgir algo y cambiar tu vida”, dijo Lillard el viernes. “Han sido tipos como Chris Bosh los que lidiaron con esto y luego es otro problema y podría ser algo que termine con la carrera, así que creo que no puedes dar por sentados los días, las oportunidades y las cosas en tu vida”, señaló el jugador.

Lillard no pudo hacer mucho desde el punto de vista del baloncesto más allá de lanzar tiros libres mientras tomaba la medicación anticoagulante, pero el escolta siete veces All-NBA dijo que los especialistas le permitieron hacer algunos ejercicios, como levantar pesas, que podrían acelerar su regreso a la cancha ahora que ha recibido el alta médica.

Los Bucks lo han descartado para el partido del sábado.

Preocupación

“Sabía que si había una oportunidad de que pudiera regresar y jugar, no quería quedarme sentado sin hacer nada”, dijo Lillard, quien practicó el jueves sin restricciones.

Regresar a la cancha no era su principal preocupación cuando recibió el diagnóstico. Estaba más preocupado por cómo esto podría afectarlo a nivel personal. Lillard dijo que estaba familiarizado con el impacto potencial de los coágulos de sangre debido a un primo que lidió con un coágulo de sangre en su pantorrilla sin ser consciente de ello durante la pandemia.

Fue duro para él estar fuera de la cancha

“Durante la Covid, no pudieron ingresarlo porque todo estaba en Zoom, y terminó teniendo una embolia pulmonar y muriendo, así que obviamente eso es lo primero que me viene a la mente”, dijo Lillard, quien confesó que estaba cenando el mes pasado cuando notó que su pierna estaba hinchada y se sentía particularmente tensa, diferente de una distensión típica de la pantorrilla. Una vez que se enteró de que tenía TVP, comenzó a imaginar todas las posibilidades aterradoras.

“Los millones de pensamientos que pasaron por mi cabeza como, 'Hombre, ¿qué pasaría si esto? ¿Y si eso?'”. Dijo Lillard. “Entré en pánico. Me empezó a doler la espalda al azar, me empezó a doler el pecho y pensé: 'Hombre, ¿se está moviendo?' Estoy pensando en todo tipo de cosas”.

Paso a paso

Lillard dijo que inicialmente no preguntó a sus médicos cuándo podría volver a jugar, sino que se enfocó en cuánto tiempo tarda un coágulo en desaparecer y dejar de ser un problema.

“El término que seguían usando era que no se trata de una persona de 65 años que llega y que por lo general tendría un coágulo de sangre”, dijo Lillard. “Es como si fueras un atleta de 34 años, estás en buena forma, tu cuerpo es fuerte. Ese era un poco el lenguaje que usaban.

“Pero diría que lo que lo hizo diferente es que pude ir semanalmente. Ese no es el protocolo habitual. Si se trata de algo en lo que estás tomando un medicamento anticoagulante, siento que es más un proceso prolongado en el que simplemente seguirán esa ruta, en lugar de que yo vaya todas las semanas, haga análisis de laboratorio, se haga la ecografía. Iba cada semana a monitorearlo centímetro a centímetro, solo para ver si era un pequeño progreso o simplemente para asegurarme de que iba como yo quería que fuera”.

Con calma

El posible regreso de Lillard está llegando muy rápido. Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue diagnosticado con TVP en el hombro después de regresar del Juego de Estrellas y fue descartado rápidamente para la temporada. La carrera de Bosh se vio truncada después de que le diagnosticaran coágulos de sangre mientras jugaba con Miami. Lillard dice que los médicos le han dicho que su caso era inusual.

“Simplemente dijeron: 'No vemos esto'”, dijo Lillard. “Para mí, fue una experiencia diferente porque entré allí un montón de veces y era del mismo tamaño. Así que pensé, no parecía tan especial, y luego llegó a un punto en el que se hizo mucho más pequeño de la nada”.

Rivers llevará con calma a su jugador

Ahora está a punto de volver a jugar. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, cree que la actitud de Lillard tiene algo que ver con su rápido regreso. “No paraba de decir: 'Voy a superar esto'”, dijo Rivers. “La energía del pensamiento positivo, puede haber algo allí. Lo hay en este caso, te lo puedo decir”.

Exactamente cuándo Lillard tomará la palabra sigue siendo incierto. Lillard no quiere establecer una fecha objetivo en particular porque no está muy seguro de cuándo estará listo después de no tener ninguna actividad real de baloncesto durante un mes. El último partido que jugó fue el 18 de marzo.

“En el momento en que sienta que puedo jugar, voy a hacerlo”, dijo Lillard.

