América despierta y golea al Mazatlán en el último partido de la fase regular: apunta al tetracampeonato

Ciudad de México.- La última semana fue gris para el América; perdió la cima, quedó eliminado de la Concachampions y perdió el rumbo, pero este sábado las Águilas necesitaban ponerse a mano con su afición y lo hicieron ante un débil pero muy débil Mazatlán que se comió un 5-0 para despedirse del torneo.

Víctor Dávila (3’ y 50’), Álvaro Fidalgo (13’ y 57’) y Rodrigo Aguirre (74’) fueron los encargados de sacudir las redes en el espectáculo ofensivo que le regaló el América a sus seguidores, previo a lo que se verá en la Liguilla. Con este resultado, el tricampeón está de regreso y volvió a demostrar su gran pegada con la que cuenta, de cara al arranque de la postemporada, donde tienen como principal objetivo levantar su corona número cuatro al hilo.

A pesar de la algarabía en el Ciudad de los Deportes por la paliza que le propinaron a los Cañoneros, una mala noticia se presentó, ya que Luis Malagón salió lesionado y su presencia se encuentra en duda para la siguiente ronda. La baja del arquero se suma a la de Henry Martín.

La victoria era más que necesaria, a pesar de chocar ante uno de los peores equipos del torneo como lo es el Mazatlán, por eso el propio técnico del América, André Jardine confirmó que estos tres puntos le suman una gran confianza al grupo.

“Hoy era importante vencer de manera contundente, con pocos errores, queríamos ver una versión similar a como queremos ser en partidos decisivos, ser muy contundentes; esto nos fortalece para buscar el objetivo del tetracampeonato en la fase final”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Cerramos la primera fase de forma positiva. En estos 17 partidos estuvimos a la altura, aunque queríamos terminar en primer lugar, pero de todas maneras, aunque no lo logramos, me parece que hicimos un buen torneo. Padecimos con el calendario, tuvimos muchas lesiones, pero es algo que ya conocemos. Sabemos que en la fase final no podemos cometer errores que estuvimos cometiendo en la fase regular. Este parón va a ser muy bueno porque necesitamos recuperar jugadores lesionados y otros que mejoren en ritmo de juego", sentenció el brasileño.