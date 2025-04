Tirso Ornelas tiene su tan esperado debut con los Padres y es el mexicano 150 en jugar en la MLB

Comparta este artículo

Houston, Texas.- Luego de años de sacrificio, y de ser considerado uno de los mejores prospectos de toda la MLB, por fin este sábado 19 de abril, el tijuanense Tirso Ornelas hizo su debut en el mejor beisbol del mundo: las Grandes Ligas con los San Diego Padres.

Con el número 21 en su espalda, Ornelas hizo historia en el Daikin Park, de Houston, al convertirse en el mexicano número 150 que hace su estreno en las Mayores, además de ser el segundo que pisa el Big Show por primera vez en la actual temporada 2025.

Inesperado llamado

Aunque el mexicano tiene grandes números en Ligas Menores y además tuvo un extraordinario Spring Training, los San Diego Padres habían decidido recortarlo del roster oficial en el inicio de temporada, pero en un movimiento inesperado, la fortuna le volvió a sonreír al pelotero tricolor la noche del viernes, ya que Jason Heyward tuvo que ser colocado en la lista de lesionados por 10 días, luego de una inflamación en su rodilla izquierda.

En su lugar entró Tirso Ornelas, que si bien no comenzó como titular en el duelo de este sábado, sí recibió su gran oportunidad al entrar en la séptima entrada por Connor Joe; en su primer turno al bate en el Big Show, pegó un elevado de out al jardinero izquierdo. Desafortunadamente para el mexicano, su debut no estuvo acompañado de un buen resultado colectivamente, pues los Padres cayeron 3-2 ante los Astros.

Inclusive fue el sonorense Isaac Paredes quien remolcó la rayita de la victoria de los texanos en la octava entrada, para así arruinar el estreno de su compatriota en las Mayores.

Con la ya aparición de Tirso Ornelas en el diamante, es el vigésimo octavo mexicano que debuta en las Grandes Ligas con el uniforme de los San Diego Padres, acompañando al sonorense Omar Cruz, quien también hizo su estreno este año. Dicha organización se convierte en la que más peloteros aztecas ha debutado en las Mayores.

Se espera que en el compromiso de este domingo, el jugador de los Charros de Jalisco en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, tenga su primera titularidad en las Mayores.

Fuente: Tribuna.