Ciudad de México, México.- Luego de una larga espera, este sábado 19 de abril regresa el magno evento de la WWE Wrestlemania 41, una jornada que promete acción, drama y emociones y se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, con la participación de estrellas consagradas y nuevas promesas que buscarán robarse el show durante esta edición histórica del evento más relevante de la lucha libre.

El evento iniciará a las 17:00 horas del centro de México este sábado 19 de abril del 2025 y comenzará el kick-off para seguir con las peleas principales para la Noche 1, misma que estará llena de emocionantes luchas con CM Punk, Rey Mysterio, LA Knight y Charlotte Flair, quienes buscan llevarse a casa algún título.

WrestleMania 41: cartelera y horarios para disfrutar la transmisión en vivo desde Netflix en México

Cabe destacar que, WrestleMania se transmitirá de manera exclusiva y por primera vez en su historia a través de la plataforma de streaming Netflix en América Latina y para disfrutarlo, únicamente necesitas tener una cuenta activa en la plataforma y buscar la transmisión en tiempo real a partir de las 17:00 horas.

La cartelera para este sábado 19 de abril, incluye, lucha de triple amenaza: Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins; WWE Campeonato Mundial de Peso Pesado: Gunther vs Jey Uso; WWE Campeonato WWE Femenino: Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair; WWE Campeonato de Estados Unidos: LA Knight vs. Jacob Fatu; WWE Campeonatos en Pareja Masculino: War Raiders vs. New Day; Jade Cargill vs. Naomi y Rey Mysterio vs. El Grande Americano.

El domingo 20 de abril incluye eventos como WWE Campeonato Indiscutible: Cody Rhodes vs. John Cena; WWE Campeonato Mundial Femenino: Iyo Sky vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley; WWE Campeonatos en Pareja Femenino: Liz Morgan y Raquel Rodríguez vs. Lyra Valkyria y Bayley; WWE Campeonato Intercontinental: Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio; Damian Priest vs. Drew McIntyre y AJ Styles vs. Logan Paul.

Allegiant Stadium de Las Vegas

Pese a que el evento será a la misma hora durante el sábado y domingo, es recomendable estar al pendiente de las redes sociales del evento, ya que es probable que los horarios sufran cambios, pues previo a su pelea, el Rey Mysterio sufrió una lesión que lo obligó a quedarse fuera de la competencia de SmackDown, la antesala de la WrestleMania 41.

Fuente: Tribuna