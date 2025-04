Se retira de la WWE: John Cena confirma que deja la lucha y habla de su cáncer de piel

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El reconocido actor y deportista, John Cena, recientemente brindó una entrevista a People en la que por primera vez habló sobre su salud y cuidados después de ser diagnosticado con cáncer de piel, exhortando a todos a cuidarse del sol. Estas declaraciones vienen unas semanas después de que confirmara que se retira de la WWE y que su plan es dejar la lucha de manera definitiva.

Cena, que tiene el récord del reinado más largo como campeón mundial de Peso Pesado, de 282 días, y alrededor de 26 títulos ganados en World Wrestling Entertainment, entre Money in the Baks, Royal Rumble y otras categorías más, se ha sincerado sobre la importancia de cuidarse del sol, destacando que cuando se mudó a Florida, se negaba a usar protector solar, lo que se volvió su peor error y puso en riesgo su vida.

Según el actor de Rápido y Furioso X, él fue una de esas personas que no le prestaban importancia a usar bloqueador solar y se negaba a seguir una rutina de cuidado y protección en su piel, que al final le pasó factura y le dio cáncer de piel en dos ocasiones: "Fui terco. No quería seguir una rutina y también pensé que el problema nunca me afectaría. Y es una de esas cosas en las que estuve muy expuesto con mínima protección, y me pasó factura".

No fue hasta que fui a un dermatólogo y me hice un chequeo de la piel y me quitaron una mancha cancerosa del pectoral derecho", externó Cena.

La también estrella de Hollywood declaró que un año después de su primer diagnóstico obtuvo un segundo diagnóstico del mismo cáncer, el cual afortunadamente no fue agresivo y simplemente le extirparon la mancha cancerígena y pudo seguir con su vida, pero ahora con cuidados: "Un año después, volví y me quitaron otra mancha cerca del hombro derecho. Se ve como un lunar blanco en el costado del pecho y en el hombro. Si ves la WWE, podrás verlos".

El luchador profesional, que fue Campeón de la WWE en dos ocasiones, destacó que él tuvo suerte de contar con un gran dermatólogo, y ahora entiende que es importante ese cuidado de piel, por lo que aconseja que no tomen a la ligera ese tipo de rutinas, ya que podrían salvar la vida: "Tuve mucha suerte de tener un gran dermatólogo que, supongo que a falta de un mejor término, me tomó de la mano y me hizo saber que no estaba solo".

Estoy en un momento clave de mi vida donde eso es importante. Y estoy muy agradecido de poder esquivar esas dos balas, pero las llevo como recordatorio de: 'Oye, amigo, necesitas tomarte unos segundos extra para protegerte cada día'", concluyó.

