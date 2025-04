Piastri triunfa en Arabia y ahora es líder del Campeonato de pilotos de F1

Comparta este artículo

Jeddah, Arabia Saudita.- El piloto de McLaren, Oscar Piastri consiguió la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita el domingo, su tercer triunfo en lo que va de la temporada y ahora es el líder en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, por encima del neerlandés Max Verstappen que cruzó la meta en segundo y de su coequipo, Lando Norris, quien ni siquiera pudo subir al podio en la carrera de Jeddah.

Piastri comenzó segundo la carrera junto a Max Verstappen y tomó la delantera después de que el piloto de Red Bull tuviera que cumplir una penalización de cinco segundos por salirse de la pista cuando luchaba por el liderato con Piastri en la primera curva.

Piastri argumentó que se había puesto delante de Verstappen en el interior de la curva. “Una vez que me metí en el interior, no salía de la curva uno en segundo lugar”, dijo Piastri. “Hice lo mejor que pude. Obviamente los comisarios tenían que involucrarse. Pensé que estaba lo suficientemente lejos y eso es lo que me hizo ganar la carrera”, señaló el australiano, quien es el primer piloto de su país que lidera el campeonato de pilotos en 14 años, 5 meses y 27 días.

El australiano consiguió una gran victoria

El anterior fue Mark Webber, quien ahora es el gerente de Piastri, en 2010 como piloto de Red Bull. Ningún australiano ha ganado el título desde Alan Jones en 1980.

El podio de ganadores en Jeddah

Charles Leclerc fue tercero para Ferrari y el compañero de equipo de Piastri en McLaren, Lando Norris, terminó cuarto gracias a una estrategia inteligente y adelantamientos. Norris había comenzado décimo tras un accidente en la clasificación.

Increscendo

Fue la segunda victoria consecutiva para Piastri, quien se llevó la victoria en Bahréin la semana pasada y tiene tres victorias en cinco carreras este año. Solo había ganado dos antes de esta temporada.

Piastri lidera la clasificación con 10 puntos de ventaja sobre Norris, con Verstappen dos puntos más atrás en el tercer lugar. Piastri estaba tres puntos detrás de Norris antes de la carrera del domingo, en parte debido a un costoso trompo en su carrera de casa en Australia, el primer GP de la temporada. Piastri dijo que la penalización fue la que le dio la victoria. Tuvo problemas para seguir el ritmo del coche de Verstappen antes de las paradas en boxes sin dañar sus neumáticos.

Piastri venció a Verstappen en la línea de meta y estaba ligeramente por delante en la primera curva, solo para que Verstappen se desviara a través de la chicana.

Verstappen felicita al ganador

Verstappen acusó a Piastri de obligarlo a salir, pero los comisarios no estuvieron de acuerdo y le dieron al piloto holandés una penalización de cinco segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja. Eso fue “encantador”, reaccionó Verstappen con sarcasmo. Tuvo que cumplir la penalización estacionado en su parada en boxes antes de que la tripulación pudiera tocar el auto para cambiar neumáticos.

Cuando se le preguntó sobre el incidente después de la carrera, Verstappen elogió a los fanáticos y a la pista y dijo que “el resto es lo que es”.

La apuesta de Norris

La estrategia de Norris fue opuesta a la de la mayoría de los competidores, comenzando con los neumáticos duros más lentos y duraderos. Significó que lideró brevemente la carrera después de que la mayoría de los otros pilotos habían entrado en boxes antes, y podría haberlo puesto en posición de ganar si hubiera un incidente que requiriera el auto de seguridad o la bandera roja mientras lideraba.

Estuvo a punto de producirse un gran accidente cuando Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto golpearon las ruedas mientras luchaban por la posición cerca de la parte trasera del pelotón. El dos veces campeón Alonso se topó con una escapatoria, pero mantuvo su coche bajo control.

