Los Bucks podrían contar con Damian Lillard para el Juego 2 en Indiana

Comparta este artículo

Milwaukee, Estados Unidos.- Damian Lillard, de Milwaukee, está en duda para el Juego 2 de la serie de primera ronda de playoffs de los Bucks contra los Indiana Pacers programado para el martes, otro paso adelante para el escolta siete veces All-NBA después de perderse el mes pasado.

El jugador ha estado entrenando de manera ligera

Los Bucks habían anunciado el jueves que Lillard había dejado de tomar medicamentos anticoagulantes y había sido autorizado para la actividad completa de baloncesto después de lidiar con una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha. Los Bucks podrían usar a Lillard después de que encestaron solo 9 de 37 tiros de 3 puntos en la derrota por 117-98 en el Juego 1 en Indiana, el sábado.

El reporte de lesiones que eleva a Lillard a cuestionable se publicó el lunes después de que el entrenador Doc Rivers ya había hablado con los periodistas. Rivers dijo que no sabía si Lillard jugaría el martes, pero señaló que el jugador de 34 años había estado progresando. “No hicimos muchas cosas en vivo hoy, pero él hizo todo hoy”, dijo Rivers después de la práctica del lunes. “Simplemente está progresando. Se ve bien”.

Debido a que los Bucks tuvieron dos días libres entre los Juegos 1 y 2, regresaron a Milwaukee para practicar antes de regresar a Indianápolis para el juego del martes.

Larga ausencia

Lillard jugó por última vez en un partido el 18 de marzo. Los Bucks anunciaron una semana después que estaba lidiando con una trombosis venosa profunda, un coágulo anormal dentro de un vaso donde la congelación de la sangre bloquea el flujo en el camino de regreso al corazón.

Lillard ha estado fuera por más de un mes

Mientras tomaba medicamentos anticoagulantes, Lillard no podía hacer mucho desde el punto de vista del baloncesto más allá de lanzar tiros libres, aunque dijo que los especialistas finalmente le permitieron hacer algunos ejercicios, como levantar pesas. Debido a su falta de actividad en el baloncesto durante el último mes, Lillard iba a necesitar tiempo para prepararse para los playoffs, incluso después de que los médicos le dieran el alta médica.

“Pude estar activo y hacer algunas cosas y luego me autorizaron a estar en la cancha, y pude hacer algunos entrenamientos duros y hacer algo de acondicionamiento y cosas así”, dijo Lillard el viernes. “Así que ya veremos. En el momento en que me sienta bien al respecto, no voy a estar esperando y todo eso. En el momento en que sienta que puedo irme, voy a ir”, señaló el estelar jugador que parece estar listo para regresar a las duelas.

Hace falta

Los Bucks tuvieron marca de 3-1 contra los Pacers durante la temporada regular, con Lillard jugando cada uno de esos partidos y promediando 18.3 puntos, 9.3 asistencias y 5.5 rebotes mientras disparaba 35.5 por ciento desde el piso y 38.9 por ciento en intentos de 3 puntos. Lillard apareció en 58 juegos durante la temporada regular y ocupó el décimo lugar en la liga tanto en anotaciones (24.9) como en asistencias (7.1), mientras ganaba su novena selección al Juego de Estrellas.

Aunque no jugó el sábado, Lillard estaba en la banca e incluso recibió una falta técnica al final del juego después de intercambiar palabras con Tyrese Haliburton de Indiana durante un tiempo muerto.

Haliburton, dos veces All-Star, espera estar emparejado con Lillard en la cancha en algún momento de esta serie.

“Puede suceder en cualquier momento, no me sorprendería que sucediera mañana”, dijo Haliburton. “Así que tenemos que estar preparados para lo que sea, entendiendo que en los playoffs, no se trata de actuaciones individuales, se trata de ganar”.

Fuente: Tribuna