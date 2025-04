Los kenianos Sharon Lokedi y John Korir dominan el Maratón de Boston 2025

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Un corredor vestido como Paul Revere llevó a su caballo hasta la línea de meta del Maratón de Boston y proclamó: “Vienen los corredores”.

Y bajaron por la calle Boylston.

Sharon Lokedi de Kenia rompió el récord del maratón de Boston por más de dos minutos y medio el lunes, superando a la dos veces campeona defensora Hellen Obiri un año después de perder ante ella en uno de los finales más apretados en la historia de la carrera. Su compatriota John Korir se recuperó de una caída en la línea de salida para unirse a su hermano como campeón de carreras, los primeros parientes en ganar el maratón anual más antiguo y prestigioso del mundo en una historia que se remonta a 1897.

Alrededor de 30 mil corredores de 128 países tomaron este lunes las calles de Boston en el Día de los Patriotas con temperaturas de unos 11 grados centígrados cuando comenzaron las competiciones masculina y femenina. Más de 9.500 voluntarios hicieron posible la prueba. En un día que también marcó el 50 aniversario de la carrera pionera en silla de ruedas de Bob Hall, el suizo Marcel Hug se adjudicó su octava victoria y Susannah Scaroni, de Estados Unidos, se llevó el título femenino.

Lokedi terminó la carrera en 2 horas, 17 minutos y 22 segundos para reclamar el primer premio de 150 mil y otro bono de 50 mil por romper el récord del curso de 2:19:59 establecido por Buzunesh Deba en 2014. Un año después de conseguir una victoria por 8 segundos, Obiri estaba a 19 segundos en su intento de convertirse en la primera mujer en ganar tres seguidos desde Fatuma Roba en 1999.

Lokedi cruza la meta en primer lugar

“Donde ella me pasó el año pasado, yo la pasé este año”, dijo Lokedi entre risas. “Ni siquiera me lo creí. No dejaba de mirar hacia atrás y pensaba: '¿Dónde está ella?' Estoy muy agradecida con ella por empujarme en todo momento”.

Del suelo al cielo

Seis meses después de ganar en el recorrido más amplio de Chicago, Korir terminó en 2:04:45, el segundo tiempo ganador más rápido en la historia de Boston, ya que los corredores aprovecharon el clima perfecto del maratón para conquistar las 26.2 millas (42.2 kilómetros) desde Hopkinton hasta Copley Square de Boston. Y lo hizo a pesar de tropezar por detrás cerca de la salida y caer. Se levantó para reunirse con el grupo de cabeza en la retaguardia.

“Lo que me vino a la mente fue ¿debería quedarme abajo, o debería levantarme e irme?”, dijo. “Algo me dijo que me levantara y me fuera, y que todo estaría bien... Y todo desapareció”.

Korir se levantó del suelo para ganar la carrera

El dorsal de Korir se cayó y se lo metió en las mallas para correr, sacándolo mientras corría hacia la línea de meta, donde esperaba para felicitarlo el ganador de la edición de 2012, Wesley Korir, su hermano mayor. Aunque la carrera ha sido ganada por un par de John Kelleys no relacionados y dos Robert Cheruiyots diferentes, los Korirs son los primeros hermanos que han ganado. “Me explicó que hay que ser duro y creer en uno mismo”, dijo John Korir, quien terminó cuarto y noveno en sus dos intentos anteriores en Boston. “Así que creí en mí mismo y seguí sus consejos”.

Fuente: Tribuna