Justo a tiempo; Damian Lillard está listo para volver con Bucks ante los Pacers

Indianápolis, Estados Unidos.- Damian Lillard pasó el último mes recuperándose de un problema de salud. Ahora, el escolta de los Milwaukee Bucks está listo para reanudar su búsqueda de ese esquivo título de la NBA.

El nueve veces All-Star dijo a los periodistas que espera jugar el martes por la noche cuando los Bucks visiten a los Indiana Pacers para el Juego 2 de su serie de playoffs de primera ronda al mejor de siete. Los Pacers ganaron el primer partido 117-98 mientras Lillard continuaba trabajando para volver a estar en forma para el juego, rehabilitándose después de una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha.

“Voy a jugar”, dijo Lillard después de la sesión matutina del equipo. “Sin saber si iba a poder volver esta temporada, pude levantar pesas, lo cual fue bueno, pude mantener mi cuerpo fuerte. Pero pasaron semanas y semanas y semanas antes de que me permitieran saltar y hacer cosas en la cancha”. Más tarde, los funcionarios del equipo emitieron una publicación en las redes sociales diciendo que Lillard estaba disponible. Había sido catalogado como cuestionable en el reporte de lesiones del lunes.

Lillard no ha jugado desde el 18 de marzo después de ser incluido inicialmente en la lista con dolor muscular en la pierna derecha, luego en la pantorrilla derecha antes de descubrir que tenía un trastorno de coagulación de la sangre que generalmente mantiene a los jugadores fuera meses debido a los riesgos asociados con él. Lillard regresó en semanas. Sin embargo, las preguntas persisten. Lillard dijo que nunca ha tratado de regresar tan pronto después de perderse tanto tiempo por una lesión, y no está seguro de cómo reaccionará su cuerpo a las condiciones del juego, aunque dijo que no está en una restricción formal de minutos.

“Realmente es cómo me siento”, dijo. “Voy a comunicarme con (el entrenador) Doc (Rivers) cómo me siento. No hay una forma real de simular estar en un partido de la NBA, y mucho menos en un partido de playoffs. Así que realmente voy con la intención de estar ahí con el equipo, y, ya sabes, voy a dar todo lo que tengo”.

Los Bucks ciertamente podrían usar la ayuda de Lillard, si es tan efectivo como lo era antes de la lesión. Milwaukee acertó solo 9 de 37 tiros de 3 puntos en el Juego 1, cuando cuatro de sus titulares se combinaron para un total de 14 puntos.

Lillard promedió 18.3 puntos, 9.3 asistencias y 5.5 rebotes mientras disparaba 35.5 por ciento en general y 38.9 por ciento desde el rango de 3 puntos en cuatro juegos de temporada regular contra Indiana esta temporada. En la serie de primera ronda del año pasado promedió 31,3 puntos contra los Pacers, que ganaron la serie 4-2.

El dos veces Jugador Más Valioso de la liga, Giannis Antetokounmpo, se perdió esos seis partidos por una lesión en la pantorrilla, pero anotó 36 puntos y tuvo 12 rebotes en el Juego 1. Espera con ansias el regreso de Lillard.

“Feliz por él, que está sano, que está claro ahora, que puede volver y jugar al baloncesto de nuevo”, dijo Antetokounmpo el sábado. “Es uno de los mejores jugadores que quedan en la liga. Con suerte, cuando esté listo, no sé si es el Juego 5, el Juego 6, el Juego 4, espero que pueda regresar y elevar a este equipo y ayudarnos a ganar juegos”. Lillard espera que él también pueda. Simplemente no está seguro de qué esperar.

“Quería subir y bajar un poco más de la cancha, hacer algunos golpes, superar algunas pantallas y dejar que mi cuerpo se acostumbrara para no salir y lastimarme después de no estar allí durante tanto tiempo”, dijo. “No creo que vaya a ser perfecto (el momento). Echas de menos tanto tiempo, y luego vuelves a un entorno intenso. Pero tengo que salir y abrirme paso y creo que es mejor hacerlo al principio de la serie que después”.

