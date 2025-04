Steelers: Situación de Rodgers no afectará planes para el draft de la NFL

Comparta este artículo

Pittsburgh, estados Unidos.- Los Pittsburgh Steelers siguen a la espera de que el quarterback Aaron Rodgers decida si quiere jugar en la temporada 2025. Sin embargo, el entrenador en jefe Mike Tomlin y el gerente general Omar Khan enfatizaron el martes que el estado incierto del veterano pasador no afectará la forma en que abordan el draft de la NFL que se llevará a cabo esta misma semana.

Tomlin sigue en busca de un quarterback titular

Los Steelers tienen la selección global número 21 en la primera ronda del jueves por la noche y tienen necesidades en todo el roster, sobre todo a lo largo de la línea defensiva y en la posición de mariscal de campo, donde Mason Rudolph y Skyler Thompson son los únicos dos jugadores bajo contrato. Khan dijo que el plan es tener ese número duplicado para cuando el equipo se reporte al campamento de entrenamiento a finales de julio, y que “todas las opciones están sobre la mesa” sobre cómo el club podría agregar a la lista a quien sea que esos dos mariscales de campo terminen siendo.

Rudolph es uno de los mariscales que ya están en el equipo

Rodgers, de 41 años, visitó las instalaciones de Pittsburgh en marzo y dijo la semana pasada que sigue en contacto con los Steelers, pero agregó que las circunstancias actuales en su vida personal han tenido prioridad sobre lo que pueda quedar de su carrera.

Sin muchas opciones

El grupo de mariscales de campo en el draft no es particularmente profundo, aunque Khan dijo varias veces que es un “buen grupo”. Los Steelers trajeron a cuatro prospectos para una visita previa al draft, incluyendo a los potenciales reclutas de primera ronda Jaxson Dart y Shedeur Sanders. Tomlin calificó su tiempo con Sanders como “productivo” y dijo que el enfoque estaba en el futbol americano, no en el padre de Sanders, el entrenador de Colorado y miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders.

Shedeur fue elogiado por Tomlin

“Hay una dureza ahí (en Shedeur) de la que no se habla lo suficiente”, dijo Tomlin. “Allí hay un espíritu competitivo del que no se habla lo suficiente. Sé que es muy talentoso y ha hecho muchas jugadas para su universidad y su equipo, pero las cualidades intangibles mostradas en la cinta fueron impresionantes para mí”.

Los Steelers no tienen una tonelada de capital en el draft, después de haber enviado una selección de segunda ronda a Seattle por el receptor abierto DK Metcalf en marzo. Si bien existe la posibilidad de que puedan cambiar a la segunda ronda, Khan no parece interesado en incluir al talentoso pero inmaduro receptor abierto George Pickens en cualquier paquete que sea necesario para que esto suceda. Pickens está entrando en el último año de su contrato de novato.

“Estamos contentos de tener a George y DK aquí”, dijo Khan. “Creo que van a ser emocionantes para que todos los vean”.

Prioridades

Pittsburgh utilizó más de la mitad de sus 30 visitas previas al draft en corredores o linieros defensivos. Los Steelers dejaron ir a Najee Harris en la agencia libre, dejando a Jaylen Warren como el corredor más experimentado en la plantilla. Tomlin expresó su confianza en que Warren está listo para ser un corredor destacado, pero es muy probable que Pittsburgh use al menos una de sus seis selecciones en otro portador de la pelota para lanzar a la mezcla.

Rodgers sigue sin definir su futuro

Hay un montón de opciones a lo largo de una clase excepcionalmente profunda de linieros defensivos. Los Steelers están buscando refuerzos al frente para complementar al cuatro veces All-Pro Cam Heyward, de 35 años. Pittsburgh fue empujado por los oponentes durante una racha de cinco juegos para terminar la temporada.

No importa cómo se desarrolle el draft, la pregunta de los Rodgers no parece ir a ninguna parte hasta que el cuatro veces Jugador Más Valioso tome una decisión definitiva. Los Steelers no parecen tener prisa por saber de él.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la idea de que Rodgers no participara en las actividades organizadas del equipo o en el minicampamento el próximo mes en caso de que Rodgers siguiera sin comprometerse en ese momento, Tomlin se encogió de hombros.

“No había reflexionado sobre esas cosas, para ser honesto contigo”, dijo el entrenador en jefe con más años en un mismo equipo de la NFL.

