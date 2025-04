Joe Flacco está motivado y listo para pelear la titularidad con los Browns

Comparta este artículo

Ohio, Estados Unidos.- Joe Flacco no pensó que regresar a Cleveland iba a ser una posibilidad al inicio de la agencia libre. Quizás por eso ha aprendido durante sus 17 años en la NFL a no esperar nada hasta que se firme un contrato.

“Es por eso que bromeé un poco con mi familia, mi agente me estaba hablando sobre los lugares donde podría terminar, y bromeé al respecto, que lo que sea que esté diciendo en este momento, probablemente será lo opuesto a eso. Simplemente porque nunca se sabe”, dijo Flacco el miércoles. “Quiero decir, nunca se sabe cómo se materializan las conversaciones y todas esas cosas suceden. y creo que he aprendido en los últimos años a no tener esperanzas e ir de una manera u otra hasta que algo realmente suceda porque es algo impredecible de esa manera”.

El pasador toma las cosas con calma

Flacco firmó su contrato de un año el martes cuando los Browns comenzaron los entrenamientos de temporada baja. El jugador de 40 años ganó el premio al Jugador de Regreso del Año de la NFL de AP en 2023 después de tener marca de 4-1 como titular con los Browns y promediar más de 300 yardas aéreas por juego cuando Cleveland llegó a los playoffs por tercera vez desde su regreso en 1999.

Las hazañas de Flacco al final de la temporada lo hicieron querer a los fanáticos de los Browns después de ser despreciado durante muchas temporadas como mariscal de campo de los Baltimore Ravens. Flacco fue la 18va selección global de Baltimore en 2008 y jugó 11 temporadas para los Ravens, incluyendo llevarlos a un título de Super Bowl durante la temporada 2012. Desde entonces, pasó un año en Denver, tres con los New York Jets, uno en Cleveland y otro en Indianápolis.

Hambre de ganar

“Definitivamente es un poco, no lo anticiparías”, dijo Flacco sobre su nivel de sorpresa por ser un héroe de culto entre los fanáticos de los Browns. “Creo que dice un poco sobre esta ciudad y su hambre de futbol ganador y lo que puede ser cuando llegas a ese punto”.

A ambos equipos no les fue bien en su temporada por separado el año pasado.

Flacco jugó ocho partidos para los Colts y tuvo marca de 2-4 como titular. Los Browns tuvieron marca de 3-14 cuando Deshaun Watson tuvo problemas y luego sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en el séptimo juego contra Cincinnati.

Deshaun estará fuera por todo el año

Watson podría perderse toda la temporada 2025, ya que se rompió el tendón de Aquiles por segunda vez en enero. Eso significa que Flacco y Kenny Pickett, junto con al menos otra posible adición, competirán por el puesto titular. Pickett, un exrecluta de primera ronda de los Steelers, fue adquirido en un canje con Filadelfia. Se espera que Cleveland agregue otro mariscal de campo durante el draft de la NFL de esta semana. Tiene la segunda selección global del jueves, así como la primera selección en la segunda ronda del viernes.

Va por la titularidad

Flacco dijo que la única garantía que obtuvo del entrenador en jefe Kevin Stefanski fue que habría una competencia completa de mariscales de campo durante el campamento de entrenamiento.

“Realmente no tengo ninguna expectativa aparte de salir, ser yo mismo y agachar la cabeza, trabajar duro y simplemente hacer las cosas de la manera que sé”, dijo Flacco. “Y la parte emocionante de esto esta vez es que puedo ser parte del equipo desde el principio y hacer que esas relaciones sean aún mejores de lo que son. Y creo que hay mucha diversión en eso”.

Flaco estuvo con los Colts la campaña anterior

A pesar de que Stefanski ha tenido a 11 mariscales de campo como titulares en al menos un partido durante sus primeras cinco temporadas en Cleveland, esta será la primera vez que el puesto de titular no esté decidido de cara a la temporada. “Quienquiera que esté en la sala va a estar compitiendo por el puesto”, dijo Stefanski. “Creo que es algo realmente bueno, especialmente cuando te gustan los muchachos que compiten por el trabajo que hacemos. Creo que solo eleva a todos”.

Fuente: Tribuna