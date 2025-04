NFL: Steve McMichael, leyenda de los Chicago Bears muere a los 67 años

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Con su complexión robusta y su personalidad más grande que la vida, Steve McMichael era natural para el emparrillado y el círculo cuadrado.

El hombre conocido como ‘Mongo’ y ‘Ming El Despiadado’ dejó un rastro de oponentes golpeados y derrotados durante una carrera rumbo al Salón de la Fama con los Chicago Bears. Luego hizo lo mismo como luchador profesional.

Fue una leyenda de los Bears

McMichael, un tackle defensivo estrella del famoso equipo campeón del Super Bowl de 1985 de los Bears que permaneció como un elemento fijo en la Ciudad de los Vientos durante décadas, murió el miércoles después de una batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tenía 67 años. McMichael murió en el hospicio Lightways en el suburbio de Joliet, dijo su publicista, Betsy Shepherd.

Un All-Pro en 1985 y 1987, McMichael fue incluido en el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 2024. Jugó en un récord de franquicia de 191 partidos consecutivos de 1981 a 1993 y ocupa el segundo lugar detrás de Richard Dent en la lista de capturas de por vida de los Bears con 92 y media. Su última temporada en la NFL fue con Green Bay en 1994.

Del emparrillado al ring

La personalidad impetuosa de McMichael y su voluntad de decir lo que tuviera en mente lo convirtieron en un candidato perfecto para la lucha libre profesional. Comenzó a trabajar para la World Championship Wrestling en la década de 1990 en el apogeo de las ‘Monday Night Wars’ con la World Wrestling Federation, comenzando como comentarista de color y luego uniéndose a Ric Flair en el grupo de los ‘Cuatro Jinetes’.

McMichael reveló en abril de 2021 que estaba luchando contra la ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando la pérdida del control muscular.

“Te lo aseguro, ¿este epitafio que voy a tener conmigo ahora? Esto nunca fue como imaginé que iba a terminar”, dijo McMichael al Chicago Tribune.

Pasó los últimos meses postrado en cama

McMichael había estado experimentando un hormigueo en los brazos durante algún tiempo que pensó que era un problema de cuello o columna vertebral derivado de sus días de jugador o su trabajo como luchador. Un neurocirujano de la Clínica Mayo sugirió en septiembre de 2020 que padecía ELA. McMichael buscó otras opiniones y, en enero de 2021, los médicos de Chicago confirmaron el diagnóstico.

El declive

Aunque se retiró de la vida pública tras su anuncio, las fotos publicadas en las redes sociales por familiares y amigos mostraron su declive. McMichael pasó de ser un gigante de 270 libras que solía atravesar a los bloqueadores y empujar a los luchadores de cabeza hacia la lona con el ‘El Despiadado Mongo’ a alguien que estaba delgado, postrado en cama y conectado a máquinas mientras su cuerpo le fallaba.

“Tiene miedo de morir y no debería tenerlo porque es el hombre más rudo que he conocido por dentro y por fuera”, dijo su esposa, Misty McMichael antes de su inducción al Salón de la Fama el 3 de agosto de 2024. “Es un buen hombre. Él va a estar en el cielo antes que cualquiera de nosotros, así que no sé a qué le tiene miedo. Pero le he dicho que por favor aguante hasta la (inducción) y luego, ya sabes, no quiero verlo sufrir más. Ha estado sufriendo”.

Un gangster

McMichael se dedicó al futbol, baloncesto, beisbol, atletismo, tenis y golf. Como receptor, prefería el beisbol. Los Rojos de Cincinnati y los Cardenales de San Luis mostraron interés, pero sus padres querían que fuera a la universidad.

Recibió cartas de reclutamiento para el futbol de unas 75 escuelas. Texas lo reclutó como ala defensiva. McMichael pasó a ser estrella de los Longhorns de 1976 a 1979. Se convirtió en un All-American del primer equipo en su último año e ingresó al Salón de la Fama del Futbol Americano Universitario en 2010.

Fue una verdadera pesadilla para los quarterbacks

Los New England Patriots seleccionaron a McMichael en la tercera ronda del draft de 1980. No duró mucho, apareciendo en seis juegos como novato antes de ser liberado antes de su segunda temporada. McMichael jugaba duro dentro y fuera del campo, participando en peleas en los entrenamientos y disfrutando de la vida nocturna de Boston después.

Fue inducido al Salón de la Fama en 2024

Los mismos rasgos que aparentemente llevaron a un boleto para salir de Nueva Inglaterra fueron bienvenidos en Chicago. En ese mismo discurso, McMichael recordó haber entrado en la oficina del fundador George Halas -”Era como si estuviera entrando en una película de gángsters de 1920 y él era James Cagney"- cuando firmó con Chicago.

‘Papá Oso’ lo dejó claro. —¿Saben lo que me dijo, chicos? Dijo McMichael. “He oído qué tipo de rata sucia eres en la práctica. No cambies, Steve”.

Luz y sombra

Su comportamiento desagradable y su personalidad descomunal hicieron de McMichael uno de los jugadores más temidos en posiblemente la mejor defensa jamás reunida. Pero su viejo amigo Dave Siden lo recordaba como un maestro narrador y un hombre generoso que entregaba sus cheques de pretemporada a los entrenadores del equipo como muestra de agradecimiento y compraba canastas de juguetes para los niños. A través de McMichael, Siden conoció al golfista Ben Crenshaw y fue detrás del escenario en eventos de lucha libre.

—Lo conocía como uno de los amigos más amables y generosos que se podían tener —dijo Siden, con la voz quebrada—.

McMichael jugó junto a los miembros del Salón de la Fama Dent, Mike Singletary y Dan Hampton, y los Bears de 1985, liderados por su defensiva dominante, se abrieron camino hacia el único campeonato de Super Bowl de la franquicia. McMichael fue un All-Pro esa temporada con ocho capturas.

Jugó 15 años en la NFL, 13 con Chicago antes de su última temporada con los Packers.

Fuente: Tribuna