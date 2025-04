Anuncian fecha para el torneo Anual de Golf en Obregón; Se esperan más de 200 participantes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La edición 57 del Torneo Anual de Golf de Ciudad Obregón se encuentra a la vuelta de la esquina, y tiene todos los elementos para convertirse en uno de los mejores, pues por primera vez en los últimos 20 años estaría rebasando los 200 participantes.

El anuncio oficial del magno evento, se realizó este viernes 25 de abril durante una conferencia de prensa, con la asistencia de ‘Lalo’ Montoya, gerente del club; Eduardo Calvo González, asesor técnico; Sharon Crider, coordinadora de eventos, y ‘Chuyito’ Durán, del Comité de Torneos.

A una semana de la gran fiesta

La fiesta golfística obregonense arrancará desde el primero de mayo con el Calcuta Pool (subasta de jugadores), para arrancar con la primera ronda de 18 hoyos el día siguiente a las siete de la mañana. Ese dos de mayo habrá una segunda salida a las 13:00 horas y el sábado tres de mayo se completarán 36 hoyos con salidas a las mismas horas, para terminar con el evento el día cuatro del mismo mes.

Autoridades del Golf presentes

Tal y como era de esperarse, para este certamen habrá grandes premios; una bolsa en efectivo a repartir de 670 mil pesos para los mejores cuatro O’yeses y también se premiará con una inscripción para el Anual del próximo año al quinto lugar. Teniendo contemplado premio hasta los 10 mejores. Además del efectivo en los O’yeses, también estarán en juego dos automóviles para el primer ‘hole-in-one’ en los hoyos cuatro, seis y 16, el viernes y sábado, más un millón de pesos para el primer hole in one en el hoyo dos.

Torneo de tenis

Además de la fiesta del golf, también se desarrollará el Anual de Tenis, bajo la dirección y organización de Roberto Burboa Ayala. La competencia tenística se jugará en las categorías Varonil A, B, C y Novatos singles, y dobles B y C. Femenil singles B, C y Novatas, Dobles B, Mixta C y Novatas, además de Infantil. Este certamen se realizará simultáneamente con el de Golf.

Fuente: Tribuna.