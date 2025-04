Declaran prófugo a Alejandro Irarragorri, dueño de club Santos, por presunto fraude fiscal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Declaran como prófugo de la justicia a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de Santos Laguna y Atlas, por presunta defraudación fiscal. De hecho, el club Santos salió a emitir su versión a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), donde aseguró que Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que no haber asistido a la audiencia no es motivo para dictar medidas cautelares.

"Club Santos Laguna reitera su plena convicción de que ha actuado con pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables, y rechaza tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal -que puede y debe dirimirse por vías administrativas- se traslade al ámbito penal. Club Santos Laguna reitera que hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial", dice el escrito

De igual forma, aclaró el equipo que tiene sede en Torreón, Coahuila, que el jueves 20 de marzo se celebró una audiencia virtual a la que se acudió en tiempo y forma, sin embargo, señalaron que mientras se efectuaba el juez decidió cancelarla y en respuesta la aplazó según esto sin cumplir con los tiempos marcados por la ley, por lo que afirman que la próxima será hasta el lunes 24 de marzo.

Se desconoce por completo el paradero de Alejandro Carlos Irarragorri Gutiérrez

De acuerdo con información de Radio Fórmula, el señor Alejandro está acusado de evasión fiscal de más de 17 millones de pesos y su orden de captura se giró debido a que no asistió a una audiencia en Coahuila este 24 de marzo, misma que basándose en datos de Club Santos se trata de la que fue convocada por el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón, Coahuila.

Por otra parte, hasta el momento de la elaboración de esta nota se sabe que la Fiscalía General de la República de México ya dio comienzo con el proceso penal contra el fundador y actual Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, después de ser señalado en el periodo de enero a julio de 2017 por irregularidades para omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios destinados a jugadores.

Fuente: Tribuna