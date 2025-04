Jornada de 12 medallas para la selección Sonora en el Macro Regional de Atletismo

Comparta este artículo

Tamaulipas, México.- Una tercera jornada para recordar es la que tuvo la delegación de Sonora en el Macro Regional de Atletismo, al ganar la importante cifra de 12 medallas. En total fueron seis oros, tres platas y una terna de bronces, el que tuvo el estado en Ciudad Victoria, para conseguir 12 plazas más al Nacional.

En las acciones efectuadas en la famosa pista Marte R. Gómez, la heptatleta Danna Ramírez se coronó campeona de la Zona A con el mejor desempeño en las siete pruebas que disputó, dentro categoría Sub 18. Asimismo, una dorada más se produjo en la pista, gracias a la enorme actuación de Jaqueline Ávila en los 400 metros planos (55:97), en tanto que hubo dos en el área de lanzamientos, ya que Valeria Ocampo (disco Sub 18 con 37.89) y Jean-Louis Kirgi (martillo Sub 16 varonil con 53.63), conquistaron preseas áureas.

También aportó una medalla del máximo color el saltador Martín Noé Ramírez (Sub 18 con 1.85) en la competencia y la última de la jornada la consiguió el equipo de Relevo 4X400 Sub 18 Femenil (3:58’04), compuesto por Ana Haros, Rebeca López, Linette Cerqueda y Jaqueline Ávila, para así firmar un día dorado por parte de Sonora.

Sonorense preparándose

Mientras que, una de las tres medallas argentas la logró el saltador de altura Pablo Daniel Cruz (Sub 16 con 1.70) y el otro par de esa tonalidad fue en relevos combinados, tanto en varonil como femenil.

A su vez, las tres medallas de bronce correspondieron a Mercedes Rosas (quien completó el 1-3 para Sonora en el heptatlón Sub 18 con 3,859 puntos), Erika Mantilla (martillo Sub 16 con 49.76) y al equipo de relevos 4X400 Sub 18 varonil (3:24’68).

Por otra parte, ya con este tercer día de intensa actividad, las competencias del Macro Regional de Atletismo Zona A, continuarán este fin de semana con la cuarta jornada vespertina programada en la capital tamaulipeca, bajo el mismo esquema, en donde nuevamente se espera que Sonora pueda obtener más boletos al nacional.

Atleta sonorense celebrando

Cabe destacar que el estado consiguió que dos de sus cuatro equipos de basquetbol de la modalidad de 3X3 pudieran obtener el pase a la Olimpiada Nacional 2025, en base a los resultados que tuvo en el Macro Regional que se celebró en Tijuana.

Fuente: Tribuna.