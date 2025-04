Sonora firma histórica actuación de 17 medallas en el Macro Regional de Atletismo 2025

Comparta este artículo

Tamaulipas, México.- Nuevamente el nombre de Sonora se coloca en lo más alto del Macro Regional de Atletismo, pues además de sumar múltiples medallas por cuarto día al hilo, en la más reciente jornada los deportistas firmaron una actuación histórica de 17 preseas.

Ocho oros, tres platas y seis bronces fue la cosecha de la delegación el viernes por la noche en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde además lograron capturar el mismo número (17) de plazas rumbo a la Olimpiada Nacional 2025. Los velocistas ganaron cuatro metales dorados, incluyendo los dos cetros en los 400 metros planos Sub 23 con Rafael Buelna (47:28) y Nicole Armenta (56:55).

Asimismo, en la prueba que es conocida como la 'reina del atletismo', los 100 metros planos, Alejandra Urías le entregó el metal áureo a Sonora en la categoría Sub 20, con una marca de 11:77, por si fuera poco, ella cerró la carrera del equipo de relevos 4X100 femenil (registraron 46:88), para sumar otro oro al lado de Daniela Flores, Jennifer López y Monserrat Camarena.

Mientras que en lanzamientos hubo dos oros más, destacando el del seleccionado nacional y medallista internacional, José Chávez, quien de nuevo refrendó su calidad al llevarse el sitio más alto del podio en martillo Sub 23, mediante un disparo de 60.50 metros; el otro primer lugar lo logró Lucía Reneé Duarte en jabalina.

A su vez, Sara Ramírez también cumplió una jornada de dos metales en la categoría Sub 20: oro en salto de altura (1.64) y bronce en jabalina (35.99); el otro metal del color más preciado correspondió a Valeria Uribe (triple Sub 23 con 13.16), para así tener una gran cantidad de primeros lugares.

Las tres platas fueron de Sandra Núñez (martillo Sub 23 con 44.19), Luis Fernanda Morales (400 metros Sub 23 con 57:10) y para la cuarteta de relevos 4X100 Sub 23 femenil (48:44), en donde estuvieron Carla Fuentes, Jennifer Hernández, Mariana Monjarás y también Kristelle Cedano.

En tanto que los cinco bronces restantes los obtuvieron: Daniela Flores (100 metros Sub 20 con 12:15), el competidor Pablo Iván Félix (salto triple Sub 20 con 13.79), Alejandro Madero (disco Sub 23 con 46.17), William Pérez (disco Sub 20 con 45:27) y Christian René Valdez (400 metros Sub 23 48:21) para así cerrar la jornada para Sonora.

Fuente: Tribuna.