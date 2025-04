Alumno del Cobach tiene como objetivo llevarse el oro en Atletismo en la Olimpiada Nacional

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La delegación Sonora por tercer año firmó una actuación histórica en el Macro Regional de Atletismo, quedando tricampeón. Con más de 80 medallas fueron varios los deportistas que pusieron al estado en lo más alto y que buscarán ganar un lugar en la Olimpiada Nacional.

Una de esas figuras es, Franco González Sotelo, alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Puerto Peñasco, que orgullosamente representará a Sonora en la Olimpiada Nacional Conade 2025, con la expectativa se subir a lo más alto en los 100 metros planos, así como en relevos de 4x100, destacó Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general del Cobach.

Rosas Burgos informó que el estudiante de tan solo 17 años de edad conquistó el primer lugar en la prueba de los 100 metros durante el Macro Regional de Atletismo celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con un tiempo de 10.94 segundos, asegurando así su pase a la etapa tan esperada nacional, que se celebrará del 23 al 28 de junio en Tlaxcala, al imponerse a competidores de diversos estados de la República.

Franco en plena acción

El alumno del cuarto semestre, quien clasificó como el más rápido en esas competencias en los 100 metros entre sus logros en dicho deporte, destaca la medalla de oro obtenida en 2023 en los Juegos Nacionales que se realizaron en Tabasco, así como el récord nacional en los 80 metros planos con un tiempo de 9.15 segundos, además de ganar otras preseas, plata y bronce.

Franco González expresó que tiene como expectativa para el próximo nacional que se desarrollará en junio del 2025 ganar oro en los 100 metros “Sé que tengo la capacidad para hacerlo y la preparación física”. Además, confía en obtener el primer lugar en el relevo 4x100, prueba en la que su equipo clasificó en como tercer lugar nacional con un tiempo de 44.28 segundos.

Sobre su desempeño en el Macro Regional del pasado fin de semana, en la competencia de los 100 metros en la que prácticamente “voló” para quedar en el primer lugar, señaló.

Franco corriendo en la pista

“Sentí la necesidad de ganar, ya que en años pasados no me fue tan bien en esta etapa y tenía que posicionarme en los primeros 3 lugares en el ranking nacional. Me preparé bastante para poder ganar y colocarme en primero nacional y asegurar mi pase directo”, comentó.

Franco es una de las cartas fuertes que tendrá Sonora para la competencia que tendrá a los mejores de México sacando 'chispas' en la pista.

Fuente: Tribuna.